El juez procesa a Rivera y otros cuatro investigados por la pieza de los ERE de la Sierra Norte

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto, en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y otras cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Administración autonómica por un importe total aproximado de 34.264.273 euros a un "entramado empresarial" radicado en la Sierra Norte de Sevilla y controlado por dos de los investigados, uno de ellos ya fallecido en el año 2016.

En un auto fechado el día 23 de noviembre y difundido por el TSJA, el magistrado acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado contra estos cinco investigados como presuntos responsables penales y contra una veintena de entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios. Se trata de Daniel Alberto Rivera, José María S.L., Eduardo L.R., Manuel V.L.T. y Manuel R.O.

De igual modo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros seis investigados, en concreto Ángel Antonio R.D.L.B. y C., María de los Ángeles G. M., Rafael Á. M., José Enrique C. S. D. T., Juan L.F. y Carlos L.

Y es que "no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan" atribuirles una participación relevante penalmente en los hechos concretos en los que se centra esta pieza separada de los ERE", mientras que, igualmente, declara la extinguida la responsabilidad criminal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras su reciente fallecimiento.

Asimismo, el juez señala que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni en consecuencia acordar la continuación del procedimiento contra otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía "por su participación en los hechos delictivos por los que se procede en cuanto ya habrían sido encausados y condenados por la perpetración de aquéllos" en el juicio seguido en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el denominado procedimiento específico "instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta".

Estos cinco ex altos cargos de la Junta son los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, todos los cuales fueron enjuiciados por el denominado procedimiento específico, por el cual, sin embargo, no fue juzgado el también ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, lo que motiva que el procedimiento en esta pieza separada de los ERE sí continúe contra él, ya que "se le excluyó" del procedimiento específico "sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales que se pudieran depurar en causas desgajadas de la causa matriz".

Al hilo de ello, el instructor asevera que, en este caso, "concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante el mandado de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas (en concreto, en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A. (Expasan)".

