Las "limitaciones" del Covid impiden la presencia de acusaciones en la citación de Basilio Carrión

ESTEPA (SEVILLA), 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa (Sevilla), que indaga las contrataciones sin licitación acometidas por el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur en favor de "empresas fantasma" administradas por familiares de miembros de dicha entidad pública y que había citado como investigado este lunes al alcalde de Casariche y expresidente de dicha entidad, Basilio Carrión (PSOE), alertaba al convocarle de que por la situación suscitada a cuenta de la pandemia de coronavirus Covid-19, "no es posible la presencia en los interrogatorios de las acusaciones particular y populares".

En la providencia de fecha 30 de junio en la que dicha instancia judicial fijaba para este lunes la comparecencia como investigado de Basilio Carrión, recogida por Europa Press, el juez instructor exponía que "la actual situación sanitaria, motivada por la epidemia de Covid-19 y la necesidad de adopción de medidas de seguridad para proteger la salud de profesionales y usuarios de la Administración de Justicia imponen determinadas restricciones", como "la necesidad de practicar las declaraciones en la sala de vistas y no en el despacho del juez".

Pero a fecha de 30 de junio, la sala de vistas de los juzgados de Estepa "no dispone de elementos de protección tales como mamparas, aunque sí de protectores desechables para micrófonos, dispensador de gel hidroalcohólico y posibilidad de limpieza entre señalamientos".

"La Administración ha realizado mediciones, si bien no se dispone aún de los resultados de éstas, ni de indicaciones en cuanto al aforo máximo de la sala de vistas, que se han requerido desde el Decanato", precisaba el juez, agregando que "el reducido tamaño de la sala de vistas impone una drástica limitación de acceso, para hacer posible la distancia interpersonal de 1,5 metros; y sólo permite la presencia de un letrado a la derecha de la Presidencia o del Ministerio Fiscal, si interviene, y dos letrados a su izquierda".

"La única experiencia habida en este Juzgado en lo atinente a la celebración íntegramente telemática de un juicio, utilizando la aplicación 'Circuit' no ha resultado satisfactoria", indica el magistrado, detallando que "existen problemas de sonido e interferencias y dificultades para la documentación o grabación del acto", unas "deficiencias en la extensión del acta electrónica que podrían afectar a la validez del acto".

"Además, debe tenerse en cuenta que no es posible el interrogatorio directo por parte de los letrados, sino que ha de canalizarse a través de la Presidencia, toda vez que sólo puede utilizarse al efecto el micrófono incorporado al ordenador portátil ubicado en el estrado", añadía el juez, concluyendo que para la citada comparecencia de Basilio Carrión "no es posible la presencia en los interrogatorios de las acusaciones particular y populares, que podrán remitir anticipadamente el pliego de preguntas para ser realizadas por el Instructor, de ser pertinentes".