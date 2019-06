El TSJA prevé deliberar esta semana sobre el recurso del empate de Valencina y dictar su decisión

Publicado 24/06/2019 11:38:51 CET

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) prevé deliberar esta semana sobre el recurso contencioso electoral interpuesto por el PSOE contra las resoluciones de la Junta Electoral de Zona (JEZ) y la Junta Electoral Central (JEC), que validan dos votos del PP inicialmente anulados en el escrutinio de las elecciones municipales de Valencina de la Concepción (Sevilla), extremo del que emanaba el empate a 1.580 votos entre el PSOE y el PP, saldado con una moneda al aire que ha dado al PP el sexto concejal en liza.

Según han informado a Europa Press fuentes del TSJA, la idea de los magistrados es deliberar a lo largo de esta semana en torno al mencionado recurso del PSOE y, previsiblemente, emitir un pronunciamiento al respecto también a lo largo de esta semana, toda vez que este litigio promovido por los socialistas motivó que la sesión de constitución de la nueva Corporación municipal de Valencina fuese aplazada del 15 de junio al próximo 5 de julio.

En concreto, tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, el escrutinio inicial correspondiente a Valencina de la Concepción arrojaba 1.580 votos para el PSOE, que gobierna la localidad con el socialista Antonio Manuel Suárez como alcalde y candidato a la reelección; 1.578 votos para el PP de Ramón Peña; 428 votos para Adelante y 299 para Cs, con lo que la Corporación quedaba en principio con seis ediles para el PSOE, cinco para el PP, uno para Adelante y uno para Ciudadanos.

No obstante, merced a una impugnación del PP, la Junta Electoral de Zona (JEZ) validó dos votos inicialmente declarados nulos en sus respectivas mesas electorales al estar rasgados, extremo que arrojaba un empate a 1.580 votos entre las candidaturas del PSOE y del PP. Frente a ello, el PSOE recurrió dicha decisión de la JEZ ante la Junta Electoral Central, que no obstante avaló la citada resolución inicial de la JEZ.

LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

En su resolución, recogida por Europa Press, la Junta Electoral Central rechaza el recurso de los socialistas, que reclamaban "aplicar la regla de inalterabilidad" en demanda de que ambos votos favorables al PP volviesen a ser considerados nulos, --toda vez que la validación de estos votos supuso el citado empate a 1.580 votos --, detallando que en el caso de una de estas papeletas, estaba "rasgada con una trayectoria que permite confirmar que dicho rasgado es producto de la apertura del sobre", con lo que "al no concurrir el elemento intencional y no cumplirse el requisito de la LOREG respecto a que la alteración no sea accidental", procedía validar el voto.

En cuanto a la papeleta restante, exponía la Junta Electoral Central que "figura en el expediente la declaración del vocal que abrió dicho sobre" con el testimonio de que "no podría asegurar que no se hubiera roto el voto al sacarlo y que él mismo creyó que el voto se rompió al sacarlo", a lo que se agregaba una "posterior declaración jurada ante notario del citado vocal, en la que indica que uno de los sobres se le rompió al abrirlo, rasgando también la papeleta que estaba dentro", con lo que por los mismos motivos se validaba dicha papeleta.

Tras ratificar la Junta Electoral Central las decisiones de la JEZ y confirmar así el empate a 1.580 votos entre el PSOE y el PP, los candidatos de ambas fuerzas fueron convocados a la sede de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde fue lanzada una moneda al aire para resolver a quién correspondía el sexto concejal en liza.

Al decantarse la moneda en favor del popular Ramón Peña, se dibujaba un escenario con una Corporación local conformada por seis ediles del PP frente a cinco del PSOE, uno de Adelante y uno de Ciudadanos, si bien los socialistas interpusieron después un recurso contencioso electoral contra las mencionadas decisiones de la Junta Electoral.