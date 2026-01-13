Tussam protagoniza el décimo de la Lotería Nacional de este jueves con motivo de su 50 aniversario

Décimo de la Lotería Nacional dedicado al 50 aniversario de Tussam. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla y presidente de Tussam, Álvaro Pimentel, ha presentado este martes en la Casa Consistorial la edición del décimo de Lotería Nacional dedicado al 50 aniversario de la empresa pública de transportes de Sevilla, que se jugará este jueves, 15 de enero, y que ya puede adquirirse en las administraciones de lotería de toda España.

En el acto, en el que también ha estado presente la Delegada de Loterías y Apuestas del Estado en Sevilla, Anabel Arciniega, Pimentel ha destacado que este décimo "no solo reconoce la trayectoria de nuestra empresa municipal, sino que va a proyectar su historia a todos los rincones de España".

Asimismo, ha explicado que su diseño, que combina un autobús histórico con un tranvía moderno, "demuestra la evolución que ha vivido Sevilla en estas cinco décadas en materia de transporte público".

En este sentido, el delegado ha recordado que Tussam "es el modo de transporte más utilizado por los sevillanos, el que más confianza genera y el que mejor refleja la identidad de una ciudad que apuesta por la movilidad sostenible y por el transporte público como eje de futuro. En esa línea trabaja el equipo de gobierno de José Luis Sanz y los datos de usuarios más recientes están reforzando que vamos en la senda adecuada".

Para el sorteo del 15 de enero, se pondrán a la venta 6 millones de décimos en toda la red comercial de Loterías, lo que permitirá dar una gran difusión al 50 aniversario de los Transportes Públicos de Sevilla.

Este sorteo de Lotería Nacional repartirá 12,6 millones de euros en premios, entre los que destacan un primer premio de 300.000 euros por serie y un segundo premio de 60.000 euros por serie.