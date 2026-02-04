La UME instala un muro de contención en la mina Los Frailes en Sevilla ante la borrasca Leonardo

Labores realizadas esta madrugada por las unidades de la UME desplegadas en la mina Los Frailes | Captura de pantalla-UME - UME

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha instalado durante la mañana de este miércoles un muro de contención con Hesco Bastión y maquinaria pesada en la mina Los Frailes, en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla) ante los efectos de la borrasca Leonardo.

En el municipio, efectivos de la UME están realizando trabajos de achique, con el equipo medio de bombeo de aguas y lodos. En una publicación en redes sociales, han señalado que el agua de lluvia arrastra pirita y que los trabajos están tratando de evitar que desagüe en el embalse.

Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME salían en la tarde de este martes de su base en Morón de la Frontera (Sevilla) para colaborar con el 112 Andalucía en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos.

El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández Garrido, ha señalado que la situación en el municipio "no corre peligro" y que los efectivos de la UME se han instalado en el pabellón municipal como base para la comarca, según ha indicado en un mensaje en redes sociales.