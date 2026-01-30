La Universidad de Sevilla, entre las tres universidades españolas que organizarán el Centenario de la Generación del 27

Archivo - Fachada del Rectorado como imagen de recurso. - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa como una de las tres universidades españolas, junto a la de Granada y la Complutense de Madrid, invitadas a formar parte de la comisión nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, un órgano colegiado interministerial destinado a coordinar y articular las actividades oficiales del aniversario de este hito cultural.

El reconocimiento pone de manifiesto la trayectoria académica y cultural de la US en el estudio y difusión de la Generación del 27, tal como destaca la institución académica sevillana en una nota de prensa. En este sentido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado un real decreto por el que se crea y regula esta comisión nacional, presidida por el Ministerio de Cultura.

Dicho órgano está integrada por representantes de diversas administraciones, instituciones culturales y académicas, que tiene como objetivo preparar un programa de actividades cohesionado y de alcance nacional e internacional, que abarque iniciativas culturales, académicas y divulgativas en torno a la conmemoración del centenario de uno de los movimientos literarios más influyentes de la historia cultural española.

La inclusión de la US en este órgano refleja su compromiso institucional con la cultura y la investigación, así como el valor de las aportaciones de su comunidad académica en el campo de las humanidades y estudios literarios. Al respecto, la participación de la US en la Comisión facilitará la coordinación de actividades propias de la institución en el marco de la conmemoración, algunas de las cuales se encuentran ya expuestas en la web 'centenariodel27.es'.

"La Universidad de Sevilla reafirma así su papel como referente académico y cultural en la conmemoración del Centenario de la Generación del 27 y en la difusión del legado de estos autores y autoras, así como a la reflexión crítica sobre su impacto y vigencia en el presente".