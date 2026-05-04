La US acoge el Campeonato de España de tenis en Sevilla con 85 universidades de 17 comunidades autónomas

Un universitario disputa un partido oficial de tenis, como imagen de recurso. - US

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) acoge una nueva edición del Campeonato de España Universitario de tenis. La competición se disputará durante los días 5 y 6 de mayo en horario de mañana y tarde, y el día 7 en horario de mañana, en el Centro de Tecnificación de Tenis Blas Infante.

El Campeonato de España Universitario de tenis se disputará en diversas modalidades, comprendidas desde la competición individual masculina y femenina, hasta la de dobles mixto, masculino y femenino, informa en un comunicado.

Andalucía se convierte de esta manera en la primera comunidad autónoma en albergar todas las modalidades deportivas en una misma edición. Además, cada provincia andaluza ha acogido al menos una disciplina.

La candidatura aspira a superar los 6.350 participantes --promedio de las tres últimas ediciones-- y a reunir a más de 85 universidades de todo el territorio nacional, con la presencia de las 17 comunidades autónomas.