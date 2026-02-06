La US impulsa un proyecto de acuaponía en Colombia para producción sostenible de alimentos en colectivos vulnerables

viernes, 6 febrero 2026
SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Profesores de la Universidad de Sevilla (US), pertenecientes a la ETS de Ingeniería Agronómica y a la ETS de Ingeniería, han realizado una visita técnica a la región de La Jagua del Pilar (La Guajira, Colombia) para acompañar a las familias en la operación de sus instalaciones acuapónicas, proponer mejoras de manejo y evaluar los avances de 'Acuafasa'.

Este proyecto, que persigue potenciar la producción sostenible de alimentos en estas comunidades, ha sido impulsado desde la Universidad de Sevilla y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y otras entidades españolas y colombianas, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

La acuaponía es un sistema de producción integrado que combina cría de peces y cultivo de plantas sin suelo en un ciclo cerrado. Los nutrientes generados por los peces alimentan a las plantas, y estas, a su vez, mejoran la calidad del agua que regresa a los tanques. Este modelo permite producir alimentos frescos con menor consumo de agua, libres de productos químicos y en espacios reducidos.

El citado proyecto suma ya 108 sistemas acuapónicos familiares en funcionamiento y tres instalaciones demostrativas distribuidas entre Tadó (Chocó), Ituango (Antioquia) y La Jagua del Pilar. A ello se añaden varios sistemas implementados en centros educativos de las zonas de intervención. Durante la visita, el equipo de la US socializó con las familias beneficiarias, revisó las instalaciones y propuso mejoras técnicas y de manejo para optimizar el crecimiento de peces y hortalizas.

"La acuaponía está permitiendo que familias con pocos recursos produzcan alimentos de manera sostenible incluso en condiciones extremas", explica Luis Pérez Urrestarazu, catedrático de la Universidad de Sevilla y coordinador de 'Acuafasa'. "En este viaje hemos comprobado cómo, con acompañamiento y formación práctica, es posible abordar una tecnología compleja y convertirla en una herramienta cotidiana para llevar alimentos de calidad directamente a la mesa de cada hogar".

En La Guajira, donde el calor y la escasez de agua suponen un reto diario, los sistemas han comenzado a producir cosechas parciales de hortalizas mientras los peces mantienen un crecimiento adecuado. La ilusión de las familias --en su mayoría lideradas por madres cabeza de familia-- señala la apropiación del sistema como herramienta de seguridad alimentaria y pequeños ingresos.

TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN ACCESIBLE

Además del acompañamiento de campo, el equipo de la Universidad de Sevilla trabaja en la implementación de soluciones sencillas y económicamente accesibles de registro automático de datos (por ejemplo, temperatura, calidad del agua) para facilitar tareas de operación y mantenimiento. Estas herramientas, diseñadas para contextos con recursos limitados, buscan mejorar la toma de decisiones y la sostenibilidad de los sistemas a largo plazo.

La capacitación es un pilar del proyecto. Además de la formación y el acompañamiento in situ, el despliegue tecnológico se acompaña de un curso básico online disponible en la web del proyecto, desarrollado con el apoyo de Fundación Magtel, que permite a las familias y a los centros educativos reforzar conocimientos cuando lo necesitan. Por su parte, la Fundación APY ha establecido una línea base que permitirá medir al final del proyecto el impacto social y productivo alcanzado, aportando evidencias objetivas para su evaluación.

El próximo viaje técnico del equipo universitario está previsto para mayo, con el objetivo de visitar y dar seguimiento a las instalaciones del Chocó, consolidar las mejoras identificadas y continuar el acompañamiento a las familias y centros educativos. La combinación de formación presencial, curso online y soporte del personal técnico local seguirá siendo clave para escalar resultados y asegurar el mantenimiento autónomo de los sistemas por parte de las familias.

