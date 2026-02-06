La US impulsa un proyecto de acuaponía en Colombia para producción sostenible de alimentos en colectivos vulnerables

Profesores de la Universidad de Sevilla visitan La Jagua del Pilar, en Colombia, para comprobar los resultados del proyecto de acuaponía familiar. - US

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Profesores de la Universidad de Sevilla (US), pertenecientes a la ETS de Ingeniería Agronómica y a la ETS de Ingeniería, han realizado una visita técnica a la región de La Jagua del Pilar (La Guajira, Colombia) para acompañar a las familias en la operación de sus instalaciones acuapónicas, proponer mejoras de manejo y evaluar los avances de 'Acuafasa'.

Este proyecto, que persigue potenciar la producción sostenible de alimentos en estas comunidades, ha sido impulsado desde la Universidad de Sevilla y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y otras entidades españolas y colombianas, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

La acuaponía es un sistema de producción integrado que combina cría de peces y cultivo de plantas sin suelo en un ciclo cerrado. Los nutrientes generados por los peces alimentan a las plantas, y estas, a su vez, mejoran la calidad del agua que regresa a los tanques. Este modelo permite producir alimentos frescos con menor consumo de agua, libres de productos químicos y en espacios reducidos.

El citado proyecto suma ya 108 sistemas acuapónicos familiares en funcionamiento y tres instalaciones demostrativas distribuidas entre Tadó (Chocó), Ituango (Antioquia) y La Jagua del Pilar. A ello se añaden varios sistemas implementados en centros educativos de las zonas de intervención. Durante la visita, el equipo de la US socializó con las familias beneficiarias, revisó las instalaciones y propuso mejoras técnicas y de manejo para optimizar el crecimiento de peces y hortalizas.

"La acuaponía está permitiendo que familias con pocos recursos produzcan alimentos de manera sostenible incluso en condiciones extremas", explica Luis Pérez Urrestarazu, catedrático de la Universidad de Sevilla y coordinador de 'Acuafasa'. "En este viaje hemos comprobado cómo, con acompañamiento y formación práctica, es posible abordar una tecnología compleja y convertirla en una herramienta cotidiana para llevar alimentos de calidad directamente a la mesa de cada hogar".

En La Guajira, donde el calor y la escasez de agua suponen un reto diario, los sistemas han comenzado a producir cosechas parciales de hortalizas mientras los peces mantienen un crecimiento adecuado. La ilusión de las familias --en su mayoría lideradas por madres cabeza de familia-- señala la apropiación del sistema como herramienta de seguridad alimentaria y pequeños ingresos.

TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN ACCESIBLE

Además del acompañamiento de campo, el equipo de la Universidad de Sevilla trabaja en la implementación de soluciones sencillas y económicamente accesibles de registro automático de datos (por ejemplo, temperatura, calidad del agua) para facilitar tareas de operación y mantenimiento. Estas herramientas, diseñadas para contextos con recursos limitados, buscan mejorar la toma de decisiones y la sostenibilidad de los sistemas a largo plazo.

La capacitación es un pilar del proyecto. Además de la formación y el acompañamiento in situ, el despliegue tecnológico se acompaña de un curso básico online disponible en la web del proyecto, desarrollado con el apoyo de Fundación Magtel, que permite a las familias y a los centros educativos reforzar conocimientos cuando lo necesitan. Por su parte, la Fundación APY ha establecido una línea base que permitirá medir al final del proyecto el impacto social y productivo alcanzado, aportando evidencias objetivas para su evaluación.

El próximo viaje técnico del equipo universitario está previsto para mayo, con el objetivo de visitar y dar seguimiento a las instalaciones del Chocó, consolidar las mejoras identificadas y continuar el acompañamiento a las familias y centros educativos. La combinación de formación presencial, curso online y soporte del personal técnico local seguirá siendo clave para escalar resultados y asegurar el mantenimiento autónomo de los sistemas por parte de las familias.