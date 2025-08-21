La US (Sevilla) colabora en un estudio internacional que revela las primeras huellas de neandertales en Portugal

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha colaborado en un estudio internacional, publicado en la revista 'Scientific Reports' de la editorial Nature, que ha revelado un nuevo yacimiento neandertal en el sur de la Península Ibérica, en la costa algarvica de Portugal. En particular, se trata de las primeras huellas de homínidos neandertales en Portugal, lo que ha supuesto un avance significativo en la comprensión de la presencia humana en la costa atlántica de la Península Ibérica durante el periodo conocido como Pleistoceno.

Según ha comunicado la US en una nota, este trabajo ha sido dirigido por el geólogo y paleontólogo del IDL-Universidad de Lisboa y coordinador científico del Geopark Naturtejo Mundial Unesco, Carlos Neto de Carvalho, y en él ha participado un profesor del departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola de la US, Fernando Muñiz.

El estudio también ha contado con las aportaciones de otras universidades y centros de investigación de Portugal, España, Gibraltar, Italia, Dinamarca y China, puesto que es un "estudio interdisciplinario sobre el análisis ecológico y comportamental del registro de huellas fosilizadas al sur de Portugal", han comentado Neto de Carvalho y Fernando Muñiz.

UNA "VENTANA" AL COMPORTAMIENTO COTIDIANO

El descubrimiento de las primeras huellas neandertales de Portugal se ha realizado en dos lugares diferentes del Algarve, en Praia do Monte Clérigo --en rocas datadas en unos 78.000 años-- y en Praia do Telheiro, en 82.000 años.

De esta manera, en Monte Clérigo se han identificado cinco rastros y 26 huellas, dejadas por adultos y niños de poco más de un año en una "empinada" ladera de lo que fue una duna costera. Por su parte, en Praia do Telheiro, se ha descubierto una huella aislada atribuida a un adolescente o hembra adulta, asociada a otras huellas fosilizadas de aves típicas de entornos costeros y rocosos.

El estudio de las huellas neandertales ofrece "varias ventajas únicas y complementarias sobre otros tipos de restos arqueológicos, como huesos o herramientas", han aclarado los expertos. Estas huellas, preservadas en sedimentos o rocas sedimentarias, constituyen un registro directo del comportamiento en un momento específico de los neandertales que las produjeron. Asimismo, muestran la presencia física de un neandertal en un lugar determinado, a diferencia de los artefactos, que pueden haber sido transportados o abandonados.

"Las huellas registran un momento específico, casi instantáneamente, lo que permite reconstruir lo que estaba sucediendo; por ejemplo, una caminata en grupo, una persecución, una huida o la presencia en un paisaje determinado", han argumentado Neto de Carvalho y Muñiz.

En este sentido, los investigadores han añadido que "las huellas muestran cómo los neandertales utilizaban el espacio, cómo exploraban entornos costeros, bosques, dunas o riberas, algo difícil de inferir únicamente a partir de los artefactos".

Mediante el número, el tamaño y la disposición de las huellas, también es posible inferir el número mínimo de individuos presentes, el rango de edad --niños, adolescentes, adultos-- o la posible división de tareas como, por ejemplo, una partida de caza. Los niños y bebés, que "rara vez dejan rastros arqueológicos" pueden identificarse mediante huellas de menor tamaño, lo que revela más sobre la estructura social. Así los autores ha explicado que "las huellas ofrecen una ventana única y dinámica al comportamiento cotidiano, una instantánea de la vida hace decenas de miles de años".

Las huellas estudiadas por el equipo de investigación han indicado estrategias de locomoción adaptadas al terreno, lo que sugiere a los autores una planificación de rutas, proximidad al campamento, posible comportamiento de caza y coexistencia con otras especies. Uno de los rastros muestra, por ejemplo, la interacción entre huellas humanas y las de un ciervo producidas simultáneamente, lo que refuerza la hipótesis de prácticas de "persecución o emboscada en un contexto dunar".

DIETA RICA EN CIERVOS, CABALLOS Y LIEBRES

La investigación también ha empleado el análisis de redes ecológicas, basadas en la teoría matemática de redes, para relacionar datos de otros yacimientos arqueológicos costeros conocidos en la Península Ibérica.

Con este análisis han confirmado que la dieta neandertal en estas regiones era rica principalmente en ciervos, caballos y liebres, con una complementariedad de recursos marinos y costeros, lo que indica una estrategia dietética diversificada.

Finalmente, estos nuevos hallazgos han demostrado que los neandertales eran "más versátiles y estaban más adaptados ecológica y cognitivamente a los entornos costeros de lo que se creía", lo que ofrece una perspectiva "excepcional" sobre su comportamiento, movilidad y organización social.