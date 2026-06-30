Viviendas turísticas, los barrios y el centenario de la Expo del 29 centran el Pleno en Sevilla del estado de la ciudad

Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad, en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las viviendas de uso turístico, la falta de equipamientos en determinados barrios de la ciudad, el futuro de la residencia universitaria Flora Tristán, y la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 han sido algunos de los temas centrales en la segunda parte del debate del estado de la ciudad que se ha celebrado este martes, 30 de junio, en el Salón Colón del Consistorio.

Las dos propuestas del Partido Popular han estado encaminadas a la vivienda y a la Expo del 29. En la primera de ellas, que ha salido adelante con los votos del grupo proponente y de Vox, han planteado rebajas fiscales para facilitar su acceso instando para ello al Gobierno a promover las reformas legislativas necesarias para reducir o eliminar la carga fiscal en la adquisición de la primera vivienda, reduciendo al máximo posible el IVA aplicable a su compra, así como reducir los gastos fiscales asociados a la formalización de hipotecas.

Además, la moción insta a la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias, a que vuelva a bonificar o reducir "de manera significativa" el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de la primera vivienda habitual, especialmente para jóvenes menores de 35 años, familias numerosas y colectivos con menor capacidad económica.

El Gobierno local también ha llevado al este Pleno extraordinario una propuesta para que los actos conmemorativos de la Expo del 29 sean declarados por el Ejecutivo central "evento de excepcional interés público", conforme a lo previsto en la normativa vigente, así como que dicha declaración contemple un periodo de vigencia suficiente que permita "la adecuada planificación, desarrollo y ejecución de las actuaciones previstas".

Asimismo, desde el Consistorio se impulsarán los mecanismos de coordinación necesarios con el resto de administraciones públicas y agentes sociales y económicos "para garantizar el éxito de la conmemoración". Moción que ha sido aprobada gracias a los votos de PP, PSOE y Vox.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista había propuesto "blindar el uso residencial de los inmuebles, paralizar durante tres años las nuevas licencias de alojamientos turísticos y devolver los servicios públicos a los barrios". El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha explicado que el problema no reside únicamente en el número de alojamientos, sino en la competencia desigual entre el mercado residencial y el turístico.

La moción socialista, que ha sido rechazada, establecía que en los inmuebles destinados o susceptibles de destinarse a vivienda estable solo se permita ese uso. También planteaba que los cambios de uso del suelo a residencial se autoricen únicamente cuando su destino sea la construcción de vivienda asequible.

La segunda propuesta presentada por el PSOE presentaba un plan integral para reactivar equipamientos, infraestructuras y servicios públicos "que permanecen bloqueados o pendientes" en los distritos. Muñoz ha denunciado que la falta de limpieza, seguridad, mantenimiento, transporte y equipamientos está ampliando "de manera alarmante" la brecha social y territorial entre unas zonas y otras de Sevilla.

"Hay dos Sevillas: la Sevilla de la foto y la Sevilla de la gente. Una ciudad no puede funcionar si el código postal determina la calidad de los servicios públicos que recibe cada vecino", ha afirmado Muñoz. La moción ha contado con los votos favorables de PSOE y Con Podemos-IU, la abstención de Vox y el voto contrario del PP, por lo que ha sido rechazada.

FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA

El Grupo Municipal de Vox ha propuesto la creación de un registro municipal del historial arrendaticio, de carácter voluntario, que permita a los inquilinos acreditar el correcto cumplimiento de sus obligaciones arrendaticias y facilite la generación de confianza entre las partes en un arrendamiento, así como la elaboración de un sistema municipal de mediación y arbitraje en materia de arrendamientos urbanos destinado a la resolución rápida y extrajudicial de conflictos derivados del impago de rentas y otros incumplimientos contractuales.

La moción contemplaba, además, el impulso de campañas informativas dirigidas a propietarios e inquilinos sobre las ventajas de estos mecanismos y un cuarto punto acerca de la revisión de los límites porcentuales derivados del estudio de vivienda pactado con Vox, con el objetivo de limitar la proliferación de nuevas Viviendas de Uso Turístico en aquellos barrios en los que todavía no se han acercado al límite actual del 10%, con el objetivo de evitar que sigan detrayéndose viviendas disponibles para el alquiler para residencia habitual.

También ha salido adelante una línea de ayudas destinada a incentivar el retorno al mercado residencial de viviendas de uso turístico ubicadas en zonas declaradas saturadas, mediante la concesión de una subvención de hasta 2.000 euros por vivienda para sufragar los gastos de rehabilitación, adecuación o puesta a punto del inmueble, condicionada a la renuncia efectiva a la licencia o habilitación como Vivienda de Uso Turístico y a la obligación de destinar la vivienda al alquiler residencial, como domicilio habitual y permanente, durante un plazo mínimo e ininterrumpido de cinco años.

Por último, la propuesta de Con Podemos-IU para que el Ayuntamiento colabore económicamente con la residencia universitaria Flora Tristán, en manos de la UPO, "mediante un convenio con la Pablo de Olavide cifrado en 400.000 euros y para blindar los puestos de trabajo", no ha prosperado al contar con el voto en contra tanto de Vox como del PP.

En cambio, sí ha salido adelante la elaboración de un plan contra la desigualdad en los barrios, que contempla un diagnóstico en cada uno de ellos y un refuerzo de los servicios sociales comunitarios, que había llevado al Pleno la coalición de izquierdas.