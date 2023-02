Vox califica los presupuestos municipales para 2023 como el "mayor ataque a la libertad de los sevillanos"

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha definido los presupuestos municipales para 2023 como "el mayor ataque a la libertad de los sevillanos en la historia reciente". Así lo ha manifestado en la sesión del Pleno extraordinario de este viernes en la que las cuentas han quedado definitivamente aprobadas y, con ello, han entrado en vigor.

Peláez ha señalado y recogido la formación política en una nota de prensa que "estamos ante los presupuestos del mayor gasto político de la historia, porque es el gasto ideológico el que, como cada año, se ve aumentado respecto del año anterior".

"Estos son los presupuestos del mayor aumento de inseguridad de la historia. Después de conocer los datos de criminalidad de los últimos trimestres y pudiendo comprobar que los delitos más graves han aumentado extraordinariamente en la ciudad, solo aumenta un 4% el presupuesto de personal de la Policía Local, que corresponde, fundamentalmente, a la inflación. No realiza el ajuste presupuestario necesario para poder aumentar la plantilla de la Policía".

Cristina Peláez ha afeado a Antonio Muñoz y a CS "la elaboración de unos presupuestos que son los de las calles más sucias de la historia, porque no aumenta lo suficiente las inversiones en Lipasam. Necesitamos mejores medios y apenas aumenta la partida destinada a limpieza viaria, más allá de lo que exige el aumento de los costes y el de los salarios como consecuencia de la inflación".

La también candidata a la Alcaldía de Sevilla ha destacado, también, que el presupuesto para 2023 "no es el de los barrios más pobres de España. No se aumentan las partidas de los planes integrales de Los Pajaritos, ni del Polígono Sur, ni se prevén más plazas de trabajadores sociales, más allá de las que la Ley les ha obligado a estabilizar".

Pero lo "peor", para la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, es que "son los presupuestos de la Agenda 2030 y del cambio climático y, en consecuencia, del mayor ataque a la libertad que hayan padecido los sevillanos por parte del gobierno municipal en la historia. El Ayuntamiento gastará más de cinco millones en luchar contra una supuesta contaminación de la que los sevillanos no somos culpables".

"Con estos presupuestos, el PSOE, con la colaboración de CS, van a implantar una zona de bajas emisiones que no solo no necesitamos, sino que va a perjudicar a más de 23.000 trabajadores, a los que está coartando su libertad, en lugar de invertirlos en transportes públicos eficaces que, de verdad, ayuden a los sevillanos a desplazarse. Se consignan los impuestos de los ciudadanos para luchar contra el cambio climático, y por otro, a esos mismos ciudadanos, les están diciendo que se gasten 30.000 euros que no tienen en un coche eléctrico para poder ir a trabajar", ha sentenciado.