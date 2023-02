Vox critica al Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) por el "trato" dispensado a los empresarios del Espartal

ESPARTINAS (SEVILLA), 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), Rafael García, ha señalado que el equipo de gobierno se dedica a "hacer la vida imposible a los empresarios y comerciantes locales. Esta vez le ha tocado el turno al Espartal".

Según García, "nos hemos reunido con algunos de los empresarios que tienen su negocio en este enclave comercial, que atrae a personas de todo el Aljarafe, y hemos percibido que el enfado es tan generalizado como justificado". Este lugar "lleva años sin que se haga una sola reforma" y "ahora entran las prisas cuando las elecciones están cada vez más próximas".

"Tal como nos tienen acostumbrados socialistas y comunistas, las obras se hacen sin lógica ni previsión y al final acaban pagando los que más se esfuerzan por sacar sus negocios adelante", ha añadido García. "El gobierno local no ha contado con los empresarios de esta zona para nada. Dice que

los escucha pero no ha tenido en cuenta sus peticiones. No se puede ni se debe gobernar de espaldas a uno de los principales motores económicos de nuestro pueblo", ha resaltado el portavoz de Vox.

El Espartal es una "referencia del mundo de la hostelería" tanto para Espartinas como para los pueblos colindantes. "Tanto espartineros como visitantes siempre han encontrado una oferta variada y un gran espacio de consumo. Y también es una zona en la que se genera bastante empleo. Sin embargo, el equipo de gobierno ha basado su 'reforma' en aplicar mayor espacio público al recinto con zonas arboladas, asientos, escenario y zona infantil".

"El problema viene cuando se quita espacio de veladores a los negocios, achicando el espacio del que ya disponían y encima quitándoles las carpas que tenían instaladas para prevenir el frío y la lluvia", ha matizado García, al tiempo que ha abundado en que el gobierno local pretende instalar una "pérgola común a todos los negocios, lo que no satisface a los autónomos de esta zona debido a que ni cortará el viento ni impedirá que la lluvia entre".

El portavoz espartinero ha señalado que "en principio, la obra durará dos

meses y medio y los empresarios tendrán que tirar de sus ahorros, porque no se les ha ofrecido ninguna ayuda ante este parón al que se les obliga. Muchos han tenido que dar vacaciones a sus trabajadores y otros están pensando en cerrar el negocio". Además, "nos comentan que las pérdidas alcanzarán los 500 euros diarios en relación con los mismos meses del año pasado".

"Con sentido común, la obra se podría haber hecho por fases --primero un lateral, después el otro y finalmente el centro--. Pero este sinsentido

corresponde a unas ansias electoralistas que no tienen en cuenta ni el comercio ni el empleo. Y para colmo de males, van a quitar un montón de plazas de aparcamiento", ha asegurado el dirigente político.

Asimismo, por la noche "no hay ni una sola luz" que ilumine el recinto, tan sólo las interiores de los locales. "El paso que han dejado para que entren las personas está lleno de baches. Este equipo de gobierno está haciendo un daño tremendo que pagaremos todos los espartineros. Así es el socialismo, tanto a nivel municipal como a nivel nacional", ha concluido.