Vox emplaza al Gobierno de Sevilla por la construcción de la mezquita: "En septiembre tendrán otra oportunidad"

Imagen de archivo. El portavoz del grupo municipal de Vox en el Consistorio de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja (2d), junto al consejal de la formación, Fernando Rodríguez (2i) y el presidente de VOX Sevilla, Javier Navarro (1d) - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox tomará una decisión sobre su apoyo al gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla dependiendo del desarrollo del Recurso de Alzada, donde solicitarán la paralización de las obras como medida cautelar, mientras el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo resuelve el mismo, el próximo mes de septiembre. "En septiembre tendrán otra oportunidad", han mantenido fuentes del partido.

Según han afirmado fuentes de Vox, la principal reclamación hacia Urbanismo es que aclaren por qué el uso principal del proyecto es considerado social. Dado que, según han defendido, de ser lugar de culto, "tendría que levantarse en un solar destinado a uso religioso", al estar recogido el solar en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) con dicho uso.

Del mismo modo, han afeado al Gobierno Municipal la "celeridad" con la que se ha gestionado el proyecto que fue presentado el 4 de octubre de 2025, y posteriormente pasó por la oficina aceleradora de proyectos, "como si fuera una construcción prioritaria".

Asimismo, el principal argumento jurídico, según estas fuentes, es que el proyecto de "Centro Social" que incorpora una mezquita, incumple el artículo 6.6.12 del PGOU, encargado de regular las Condiciones Particulares del uso de Servicios de Interés Público y Social. Y han solicitado que, "como las otras grandes mezquitas de España", el proyecto busque un solar religioso.

Por otro lado, en el proyecto, el promotor sostiene que "se aclara que la actuación no se configura como un centro de culto, sino como un centro Cultural y Social, en el que el uso de culto se integra como uso coadyuvante dentro del programa funcional del conjunto.

EL ALCALDE ESTABA "A FAVOR" DE LA CONSULTA

Otra de las reclamaciones de la formación presidida por Abascal a nivel nacional es que se someta la decisión a la "máxima publicidad y consulta ciudadana". En este sentido, fuentes de la formación han asegurado que el propio alcalde, José Luis Sanz, "estaba a favor de la consulta ciudadana", y que llegó a afirmar que con ella "podían paralizar el proyecto dos años".

En este sentido, estas fuentes han argumentado que la actual oposición se fundamenta en criterios jurídicos y políticos. "Si encontrasen una parcela de uso religioso, seguiríamos oponiéndonos", ya que han defendido que la construcción de una mezquita en un barrio "con tantas desigualdades" puede responder a un proceso de "islamización".

A pesar de ello, han sostenido que aunque Sevilla ya cuenta con "varias mezquitas y salones de oración" --uno de ellos en la misma calle del proyecto de Mezquita--, no van a cerrar "lo que ya hay". Del mismo modo, han adelantado que el procedimiento legal girará en torno a la ocupación de la parcela sobre la edificabilidad. "Legalmente es una chapuza", han concluido.