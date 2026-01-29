Vox pide a Diputación de Sevilla que rechace el acuerdo de Unión Europea con Mercosur para "defender al sector primario"

Archivo - Pleno de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla de este jueves ha rechazo la moción presentado por Vox para "instar al rechazo del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur". La propuesta ha contado con los votos afirmativos de Vox y Con Andalucía, la abstención del PP y el voto negativo del PSOE.

El diputado provincial de VOX, Rafael García Ortiz, ha señalado que "con respecto a la UE-Mercosur, estamos hablando de un acuerdo que eliminará progresivamente el 90% del comercio, permitiendo importaciones masivas de productos agroalimentarios de Mercosur con requisitos de calidad y de seguridad alimentaria inferiores a los requisitos que exige la Unión Europea, lo que genera competencia desleal y amenaza aún más nuestra soberanía alimentaria."

Vox ha señalado que entre las consecuencias de este acuerdo está la "pérdida de competitividad; riesgo de sostenibilidad económica; saturación de mercado, presión a la baja sobre los precios en el mercado interior; y, por lo tanto, un perjuicio directo tanto para el desarrollo de nuestras comarcas y especialmente de los pequeños productores".

García Ortiz ha calificado al acuerdo con Mercosur como "una traición al campo español". "Sin ir más lejos, en Sevilla tenemos sectores clave como vacuno, aves, arroz, cítricos, miel, huevos, ajos, y aceituna de mesa, que se van a ver muy perjudicados", ha remarcado.

"Desde Diputación, podemos y debemos instar al gobierno a que no ratifique este acuerdo. Debemos garantizar la protección y la igualdad de nuestros productores. Y desde Diputación, también proponemos realizar un seguimiento anual del sector primario sevillano. Además, también abogamos por un referéndum consultivo nacional sobre este tema tan importante. En el parlamento europeo, nuestros representantes están luchando con uñas y dientes por los intereses de agricultores y ganaderos y en esta línea vamos a seguir", concluye García Ortiz.