Vox Sevilla asegura que la ZBE de la Cartuja quedará "sin efecto" y no se ampliará a Triana ni al Casco Histórico

La número dos en la candidatura de Vox por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Cristina Peláez - VOX

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La número dos en la candidatura de Vox por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Cristina Peláez, ha rechazado este jueves que la consolidación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en La Cartuja recogida en el Plan de Acción contra el Ruido (PAR) del Ayuntamiento de Sevilla "se incluya con calzador" y ha expresado que quedará "sin efecto más pronto que tarde", tras el acuerdo alcanzado entre el partido y el Consistorio para aprobar los presupuestos municipales para 2026 que recogía, entre otros asuntos, la flexibilización de las multas de ZBE.

"Queremos confirmar que tenemos suscrito el pacto con el Partido Popular del Ayuntamiento de Sevilla donde la Zona de Bajas Emisiones en la Isla de La Cartuja quedará sin efecto más pronto que tarde, está en ese proceso. (...) Dentro de poco saldrá a luz pública la reforma de la ordenanza de circulación, que será el último tramo para dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja", ha expresado Peláez en una atención a medios que ha tenido lugar en la Ronda del Tamarguillo en Sevilla.

Asimismo, la titular ha querido trasladar "tranquilidad a los sevillanos" dado que, según ha asegurado, la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja "quedará sin efecto" y "no será ampliada ni a Triana ni al Casco Histórico", zonas también mencionadas en el Plan en esta referida consolidación de las Zonas de Bajas Emisiones.

En contexto, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, aprobaba hace unos días definitivamente el Plan de Acción contra el Ruido (PAR), que busca reducir la contaminación acústica en la ciudad y mejorar la calidad de vida de los sevillanos.

Entre las principales medidas destacan la ampliación del transporte público eléctrico con la puesta en marcha de la futura Línea 3 del Metro y la ampliación de la red del Tranvibús (100% eléctrico y silencioso), así como la consolidación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en La Cartuja, Triana y el Casco Antiguo, ya referida, y el impulso de la red ciclista.

Sobre la protección acústica, Peláez ha mostrado "todo el beneplácito" de Vox, en aras de mejorar el descanso de los vecinos "siempre y cuando no lleve aparejado, metido dentro como un calzador, la restricción de libertades de los sevillanos, de que puedan conducir libremente por la ciudad", ha concluido.