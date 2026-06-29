Vox Sevilla cuestiona el "malabarismo" del Ayuntamiento para financiar "días de fiesta y desmadre" del colectivo LGTBI+

El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, en la Alameda de Hércules - VOX

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha anunciado este lunes, 29 de junio, que pedirá explicaciones al gobierno de la ciudad por el "malabarismo presupuestario" que ha permitido financiar "un mes de actividades del colectivo homosexual que han concluido con cuatro días de fiesta y desmadre".

En una nota de prensa, García de Polavieja destaca que "con el dinero de todos los sevillanos se ha financiado cuatro días de una macrobotellona sin control horario de la Policía Local, de lo que se ha consumido en las calles en detrimento de miles de vecinos que tienen derecho al descanso que se ha impedido".

El portavoz de Vox se pregun "si esa macrofinanciación era para una borrachera multitudinaria de 72 horas o si era también para fomentar los discursos de odio que todos hemos podido ver así como escenas lamentables que rozan el delito. No tenemos conocimiento, por cierto, de ninguna condena pública de los hechos por parte de dirigentes o formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Sevilla".

Asimismo, García de Polavieja reiterado que "hay que acabar con la financiación pública de los colectivos LGTBI, absolutamente ideologizado, pues los recursos del Ayuntamiento se deben destinar a servicios esenciales como la limpieza, la seguridad, la movilidad o la ayuda a las familias y colectivos desfavorecidos".

"Las asociaciones o colectivos como el que nos ocupa, con independencia de su naturaleza o ideología, deben sostenerse principalmente mediante las aportaciones voluntarias de sus socios y simpatizantes, y en eso vamos a seguir trabajando para acabar con la red de subvenciones destinada a promover determinadas agendas ideológicas", ha añadido al respecto.