Vox Sevilla insta a "revertir" el sistema de cita en los servicios públicos erigido en la pandemia: "Ya es constumbre"

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha instado este jueves a "revertir" el sistema de cita previa en los servicios públicos y municipales de atención al ciudadano por ser, según ha dicho, una medida instaurada en la pandemia "que parecía excepcional y temporal, pero se ha convertido en costumbre".

En una nota emitida por el grupo político, el portavoz adjunto ha insistido en que muchos ciudadanos "no saben cómo solicitar cita previa" y otros, una vez en el lugar, descubren "que había que pedir cita previa, habiendo hecho un desplazamiento desde lejos. También ciudadanos que tienen un plazo perentorio que cumplir y necesitan una gestión sobre la marcha".

Además, ha añadido que esta forma de reserva previa "puede ser compatible con una atención al ciudadano que le permita presentarse en las oficinas municipales en cualquier momento". Por otro lado, ha asegurado que Vox preguntó "en su día" al gobierno municipal sobre este asunto. "Nos dijo que poco a poco se iría revirtiendo esta tendencia y que podía haber un sistema mixto de cita previa y de atención instantánea pero aún no se ha materializado", ha remarcado.

Por último, ha asegurado que Vox Sevilla volverá a presentar "iniciativas para que el gobierno proceda a instaurar en todos los servicios municipales un sistema de atención ciudadana que no dependa única y exclusivamente de la cita previa".