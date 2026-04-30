Vox Sevilla llama a la movilización ante "la corrupción" del PSOE por las obras de ampliación del Puente del Centenario

La candidata al Parlamento de Andalucía por Vox Sevilla, Cristina Peláez. - VOX SEVILLA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Parlamento de Andalucía por Vox Sevilla, Cristina Peláez, ha llamado este jueves a la movilización ciudadana contra "la corrupción" del PSOE que, a su juicio, está "ejemplificada" en las obras de ampliación del Puente del Centenario, además de la venta de una parcela pública en Pino Montano y .

Según ha recogido la formación política en una nota, Peláez ha lamentado que "la corrupción socialista" vuelva a marcar una nueva campaña electoral. Por ello, la candidata número 2 al Parlamento de Andalucía ha criticado lo que está ocurriendo en el marco de las obras del Puente del Centenario. "La empresa constructora encargada de la ampliación del puente se marcha tras cinco años en obras y después de haber sido sangrada por el PSOE a través de comisiones y mordidas", ha afeado al Grupo Socialista.

Asimismo, Cristina Peláez ha recriminado al PSOE la paralización de las obras del puente "a sabiendas de las consecuencias que ello supone, como la seguridad de los usuarios que queda en el aire". Por ello, la representante de Vox ha pedido "una respuesta ciudadana contundente" por parte de la ciudadanía para exigir que el PSOE de Sevilla se pronuncie en esta campaña, "que se expliquen, pidan perdón, devuelvan el dinero y nunca jamás vuelvan a tener responsabilidad de gobierno".

Por otro lado, ha advertido al Grupo Socialista que Vox va a llegar "hasta el final en el caso de las presuntas irregularidades urbanísticas" relacionadas con la venta de una parcela pública en Pino Montano. "Hemos pedido, como acusación popular, la declaración de 17 testigos, incluyendo al gerente Emvisesa y solicitaremos la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Sevilla para esclarecer el papel de Rafael Pineda (exconcejal socialista y exjefe de gabinete en la Delegación del Gobierno) en el supuesto pelotazo urbanístico", ha argumentado.