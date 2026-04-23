Vox solicita un "plan de inspección permanente" ante la "degradación" de las calles de Alcalá (Sevilla)

El portavoz del grupo Vox de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Pedro Navarro - VOX SEVILLA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal Vox de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que ha registrado una moción para solicitar el refuerzo de la inspección de Servicios Urbanos dado el "abandono" y la "degradación" que, según han asegurado, sufren las calles de la localidad.

Según ha referido el grupo en una nota de prensa, el portavoz del grupo, Pedro Navarro, ha asegurado que las calles están repletas de "socavones" que surgen "cada vez que llueve" o "losas levantadas que son un peligro real para los viandantes".

Así, en su propuesta, han solicitado una "inspección real y constante", actuaciones "inmediatas" y eficiencia en la inversión económica, en esta materia.