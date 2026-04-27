Las casas rurales de Málaga superarán el 80% de ocupación durante el puente de mayo

Archivo - Málaga.- Turismo.- Las casas rurales alcanzarán este verano un récord de ocupación en Málaga - RURALIDAYS.COM - Archivo

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El turismo de interior será una de las opciones preferidas para una escapada durante el próximo puente de mayo. Las casas rurales de la provincia de Málaga serán las que alcanzarán un mayor nivel de ocupación en Andalucía con motivo del Día del Trabajo, por encima del 83%, según las previsiones de reservas de Ruralidays.com.

Así, "el buen tiempo previsto, unido a la coincidencia del día 1 en viernes, las circunstancias internacionales y las vacaciones escolares en algunos países europeos han dado lugar a unos índices de ocupación que están muy por encima de las del mismo periodo del año anterior", según la valoración de Félix Zea, cofundador de Ruralidays.

Torrox, Nerja, Frigiliana, Cómpeta y Antequera serán los municipios de la provincia con una mayor demanda en el puente. Se trata en su mayoría de pueblos que conjugan la tranquilidad de un entorno rural con la cercanía al mar. Para estas fechas, las propiedades con piscina son las más demandadas y cotizadas, han indicado desde Ruralidays en un comunicado.

Por detrás de Málaga, también destacan por su alta ocupación Córdoba (73%); Cádiz (71%); Granada (70%); Sevilla (69%) y Jaén (69%). Cierran la tabla Huelva (63%) y Almería (52%). La media de ocupación en Andalucía será del 79%.

Por mercados, los principales clientes de las casas rurales en Andalucía serán los holandeses (36%), lo que se explica por la coincidencia con un periodo de vacaciones escolares en estas fechas en los Países Bajos, según Félix Zea.

Le siguen los españoles (23%), por la buena disposición de las fechas para el puente. Reino Unido (13%); Alemania (12%) y Francia (7%). El número de personas por reserva en una casa se sitúa entre cinco y seis, con un precio medio de 34,5 euros por persona, lo que supone un 6% más que el año pasado.

Esta tendencia al alza en la ocupación se mantendrá durante todo el mes. "Tenemos unas previsiones muy positivas de ocupación en mayo, con un aumento por encima del 15% respecto al año anterior", ha señalado el cofundador de Ruralidays.

"El conflicto en Oriente Medio está haciendo que un mayor número de turistas internacionales se decidan a pasar sus vacaciones en Andalucía, donde el turismo rural es una opción cada vez más valorada y demandada", ha agregado.

Además, se da la circunstancia de que para el cliente extranjero que elige pasar sus vacaciones en casas rurales, el mes de abril es el arranque de la temporada alta, mientras que para el cliente nacional el arranque es cuando llega el calor y esto ocurre habitualmente ya a partir de mayo.