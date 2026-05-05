Mancomunidad Axarquía basa en el turismo experiencial y en el mediterráneo su promoción en Expovacaciones

Mancomunidad Axarquía basa en turismo experiencial y el mediterráneo su promoción en Expovacaciones. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, ha presentado este martes la promoción que el destino Axarquía Costa del Sol llevará a cabo en la Feria de Turismo de Bilbao Expovacaciones 2026, que tendrá lugar del 8 al 10 de este mes de mayo en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, y donde el turismo experiencial, el gastronómico y el mediterráneo serán protagonistas.

"Se trata de una feria de turismo que encaja muy bien con nuestra forma de promocionar el destino y con quienes somos: un destino mediterráneo, en el que la gastronomía tiene mucho peso, y el turismo activo combinando las estancias de sol y playa con el interior y montaña", ha dicho Martín, quien ha considerado que "el destino Axarquía Costa del Sol coincide perfectamente con el perfil del norte que llega a esta feria atraído también por un turismo experiencial como el que potenciamos en torno al agro, al aceite, bodegas o viñas".

También ha hecho mención "a las comunicaciones directas en avión que hay Málaga-Bilbao, y al buen tiempo "que favorece que puedan elegir la Axarquía Costa del Sol en cualquier época del año". Al respecto, ha hecho referencia a la captación, fidelización del turismo nacional y a la desestacionalización del turismo.

Martín ha explicado que junto a la oferta turística digitalizada "como ejemplo de sostenibilidad y accesibilidad", la promoción se centrará de nuevo "en nuestra gastronomía ofreciendo una pequeña parte, pero de gran valor, como son las uvas pasas moscatel de Ucopaxa, los aguacates gracias a Trops, el aceite de oliva virgen extra de la Cooperativa de Riogordo y la miel de caña de Nuestra Señora del Carmen de Frigiliana".

La caja promocional incluye el mapa con información turística "de nuestros pueblos a través de los QR de los que han sido partícipes todos los ayuntamientos".

Con respecto a la promoción del destino Axarquía Costa del Sol para captar nuevos visitantes, Martín ha explicado que "dados los buenos resultados conseguidos en la B-Travel vamos a continuar con el modelo publicitario". Así, ha dicho que "durante diez días, como son los tres de la feria y una semana después, para reforzar el trabajo realizado durante Expovacaciones, vamos a estar en los hogares del País Vasco con entrevistas, publirreportajes y nuestros anuncios".

La contratación con el Grupo Nervión TV incluye TeleBilbao, Televictoria y TeleDonostia, alcanzando también a poblaciones limítrofes de Cantabria y La Rioja. El perfil medio es de 25 y 54 años, creciendo bastante en la franja de 35 a 45.

"Con la Feria de Barcelona nos hemos dado cuenta de que es un éxito salir también de las ferias", ha apuntado Martín, quien como ejemplo ha señalado que "siguiendo el informe de repercusión que nos ha facilitado Cuatro Cataluña, hemos llegado a un público estimado de 30.000 espectadores en un entorno especializado en viaje y turismo. El segmento de edad ha sido de los 30 a los 64 años".

Además, para llegar a un público más joven e interesados en viajar, la influcencer de Bilbao diplomada en Turismo Cristina Caballero -- @viaja_mas_por_menos -- "publicará historias y reels, incluyendo la promoción desde Expovacaciones y material que ha facilitado desde el área de Turismo". Esta creadora de contenidos tiene más de 200.000 seguidores en instagram y su cuenta de tiktok es una referencia en turismo en el País Vasco.