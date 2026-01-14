Bermúdez de Castro dice que la propuesta de Montero responde a "un acuerdo entre dos personas"

Archivo - El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. - GOBIERNO DE ARAGÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha intervenido este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde la ministra del área, María Jesús Montero, ha presentado su propuesta para un nuevo sistema de financiación autonómica. Bermúdez de Castro ha afirmado que esta propuesta no responde a "un acuerdo multilateral", sino "entre dos personas".

Ha recordado que en anteriores reuniones apostó por elaborar un modelo en el que "no todo el mundo" se llevara el cien por cien de sus reivindicaciones, pero "que fuera bueno para los ciudadanos, que son quienes reciben los servicios gracias a los recursos del sistema de financiación".

"¿Qué no diría la vicepresidenta si estuviera en nuestro lugar y cada vez que hubiera una noticia de Hacienda se enterase por ruedas de prensa del señor Junqueras?", se ha preguntado, en alusión a Montero, afirmando que el Gobierno de Aragón se interesa ahora más por las ruedas de prensa del líder de ERC que por las de Montero para enterarse "de los grandes anuncios".

"Esta propuesta del modelo es tan buena que nadie la defiende. Nadie. En los grupos políticos que apoyan al Gobierno, prácticamente todo el conjunto de grupos de la izquierda, nadie está de acuerdo", ha manifestado el consejero aragonés, exigiendo "hacer una repensada sobre lo que ha sucedido con este modelo que no convence a nadie".

También ha dicho que "nadie ha llamado a negociar" a Aragón y que "no se puede salir en una rueda de prensa y decir a los ciudadanos que las comunidades se niegan a negociar" porque "eso no es verdad".

"Se habla de transparencia, pero nosotros el lunes presentamos un documento, una carta, pidiendo documentación para esta reunión, no solo un PowerPoint" ya que "este es un tema que tiene trascendencia para los próximos 20-25 años y se necesita un documento de base amplio para saber de dónde viene el dinero, adónde va y qué supone, pero no tenemos más información que una base de cuatro folios, que a veces incluso se contradice con el PowerPoint".

Ha dejado claro que el Ejecutivo aragonés está dispuesto a "hablar, negociar, acordar, aportar y ayudar: Queremos un nuevo sistema que no dé privilegios a nadie, que sea un acuerdo entre todos, en el que algunos ganen un poco y nadie pierda", pero "para eso tenemos que sentarnos a hablar". "De verdad, juntémonos a hablar porque, si no, no vamos a llegar a ningún lado".