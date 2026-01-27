El paro sube en mil personas en 2025 en Aragón, hasta los 52.500 desempleados, y se crean 4.800 puestos de trabajo

Archivo - INAEM. - GOBIERNO DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro ha subido en mil personas en Aragón en 2025 hasta los 52.500 desempleados al cierre del cuarto trimestre, un 1,9% más que el año anterior. Asimismo, el volumen de activos se ha reducido en 5.800 personas (0,9%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados ha caído en 6.400 personas en la comunidad autónoma y la tasa de paro se ha situado en 7,7%. Esta cifra de parados es la más alta en un cuarto trimestre desde 2023.

Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Aragón (17 veces) mientras que ha descendido en siete ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2024.

En el cuarto trimestre se han destruido en Aragón 1.200 puestos de trabajo --0,2% respecto al trimestre anterior--, llevando el total de ocupados a 629.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde 2007. El número de activos registrado a cierre del cuarto trimestre ha sido de 681.800 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 7.600 personas (1,1%).

DETALLES

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino ha descendido en cien mujeres (-0,3%), frente a un retroceso del paro masculino de 6.400 parados (-23,6%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se ha fijado en 31.700 y la tasa de paro femenino en el 9,96%. Por su parte, 20.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 5,71%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Aragón se ha reducido en 6.300 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 18,29%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido se ha reducido en 5.600 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se ha incrementado en 4.200 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se ha situado en 538.900 personas, de los que 451.500 tenían contrato indefinido (el 83,78%) y 87.400, temporal (el 16,22%).

En el caso del sector privado, ha generado 4.700 puestos de trabajo en Aragón, un 0,92% más, hasta un total de 516.500 ocupados, el sector público ha destruido 5.800 puestos de trabajo, un 4,89% menos, hasta un total de 112.900 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se ha reducido en 6.400 personas en el cuarto trimestre (-1,16%) en la comunidad autónoma, hasta los 547.500 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial han aumentado en 5.200 (6,79%), sumando 81.800 personas.

Por sectores, el paro ha bajado en Servicios, 8.200 menos (-31,6%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, mil menos (-4,35%); Agricultura, 600 menos (-23,8%), mientras que se incrementó en Industria, 2.700 más (6,25%); Construcción, 700 más (33,33%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Baleares (10.800), País Vasco (6.600) y Galicia (4.300) son las comunidades en donde más ha crecido el número de desempleados, mientras que Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía las que menos, con retrocesos de 39.100, 34.100 y un 28.100, respectivamente.

En cuando al empleo, Madrid (59.300), Canarias (35.700) y Comunitat Valenciana (19.500) han sido las comunidades que más empleo han creado, frente a Baleares, Cataluña y Castilla y León en el lado contrario, con 57.900, 37.400 y un 5.000 empleos menos, respectivamente.