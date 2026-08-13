La Guardia Civil rescata en helicóptero a dos senderistas perdidos entre Següenco y Covadonga

Un agente del GREIM de la Guardia Civil de Asturias participa en un rescate. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado ilesos a dos senderistas desorientados en una ruta entre Següenco y el Santuario de Covadonga, en Cangas de Onís. Debido a lo escarpado de la zona y la abundante vegetación, fue necesario el uso de hasta cuatro ciclos de grúa para el acceso a los senderistas.

La Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS), recibió una llamada procedente del 112 a las 17.00 horas de este miércoles, en la que informaba de la llamada de auxilio de dos senderistas que se habían desorientado realizando una ruta y se habían metido en una zona complicada.

Desde el COS se activó a la Unidad Aérea y al GREIM de Cangas de Onís, que se trasladó a la zona tras recibir las coordenadas del lugar facilitadas por los senderistas. Tras sobrevolar la zona, los alertantes fueron localizados en una zona escarpada, con abundante vegetación, lo que hizo necesario el uso de hasta 4 ciclos de grúa para que los especialistas del GREIM pudieran acceder a los senderistas y proceder a su evacuación.