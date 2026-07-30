Guillermo Peláez descarta presentarse a la secretaría general de la AMSO tras la renuncia de Delia Losa

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OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de Asturias, Guillermo Peláez, ha descartado este jueves presentarse a dirigir la secretaría general de la Agrupación Municipal Socialista Ovetense (AMSO-PSOE) tras la renuncia de Delia Losa. Peláez ha asegurado que no hay "absolutamente ninguna posibilidad" de que esto ocurra.

Peláez, que dirige la gestora de la AMSO hasta la celebración de una asamblea en la que se escoja al nuevo secretario general y la nueva comisión ejecutiva, ha descartado presentarse a este cargo porque, asegura, está "absolutamente centrado" en la consejería que dirige.

La AMSO, ha explicado, es una agrupación donde los militantes "son activos", lo que prueba la "buena salud democrática" dentro del partido. En este sentido, ha explicado que su intención es que la normalidad continúe en la agrupación tras el proceso de primarias para elegir al candidato a la Alcaldía de Oviedo en 2027 y la dimisión de la exsecretaria general.