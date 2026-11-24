Representantes de las empresas asturianas que apoyan la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, con el alcalde Alfredo Canteli en el centro. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, Rodolfo Sánchez, ha ensalzado este martes la "fortaleza" de la propuesta ovetense frente a las demás opciones, tanto por el programa artístico, que es "el mejor" como por el apoyo del empresariado asturiano a la candidatura.

En un encuentro con los representantes de las empresas asturianas que han confirmado su compromiso de apoyar económicamente, a través de patrocinios, la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, Sánchez ha explicado que el comité europeo que debe evaluar a todas las ciudades candidatas --Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo-- pone el foco tanto en el programa artístico como en la propuesta de gobernanza.

Es en este aspecto donde es "muy importante" la implicación de la iniciativa privada. "Ninguna candidatura lleva esta fortaleza", ha asegurado, agradeciendo la implicación del tejido productivo regional.

UNA VISITA "MUY DISTINTA" A LA DEL RESTO DE CANDIDATURAS

A la espera de que este viernes se produzca el "primer examen" de la candidatura ovetense con la llegada de los expertos evaluadores, Oviedo 2031 está organizando una visita "muy distinta" a las que ya han organizado Cáceres y Granada. Esta visita se enmarca en los últimos pasos del proceso de selección, que finalizará el próximo 3 de diciembre cuando se anuncie la ciudad ganadora.

Se trata de un acto institucional en la Fábrica de Armas de La Vega el viernes 27 de noviembre a las 16.30 que finalizará con un 'amagüestu' de castañas. Al mismo están invitadas todas las empresas que apoyan la candidatura ovetense a fin de que los expertos que vienen a examinar la opción de Oviedo vean el respaldo empresarial.

El responsable de relaciones institucionales y patrocinios de la candidatura, Javier Sáenz de Jubera, ha subrayado que tener 26 empresas que apoyan el proyecto "supera las expectativas" con las que partía. Además ha agradecido el apoyo de otras 42 entidades.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha pedido a los empresarios que se impliquen en el apoyo a la candidatura y ha destacado el esfuerzo que ha supuesto sacarla adelante, tanto económico como de personal. "Oviedo se lo merece, y el equipo está convencido de que lo vamos a conseguir", ha afirmado.