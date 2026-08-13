La Policía Nacional incrementará las patrullas en la zona de Villalegre (Avilés)

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional incrementará la presencia de patrullas en la zona de Villalegre, en Avilés, de forma preventiva, manteniendo la habitual coordinación con la Policía Local , para dar respuesta a la inquietud de los vecinos de la zona tras los últimos robos.

La comisaria de Avilés, Inmaculada Leis, acompañada por el delegado de Participación Ciudadana y el inspector jefe de Policía Judicial, se ha reunido este miércoles con los residentes de Villalegre en la sede de su asociación vecinal.

El encuentro, que contó con una nutrida asistencia, sirvió para analizar la situación real del barrio, resolver dudas, ofrecer pautas de prevención y consolidar los canales de comunicación directa entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad.

Durante la reunión, la comisaria transmitió un mensaje de calma y subrayó que Villalegre sigue siendo un "entorno seguro". Aunque la comisión de varios robos y tentativas recientes en una misma calle ha generado cierta alarma, Leis aclaró que se trata de "episodios concretos" que no responden a una degradación generalizada de la seguridad.

De hecho, señaló que los índices de delincuencia convencional en Avilés han descendido en los últimos dos años y medio, manteniéndose estables en los meses recientes.

De esta forma, Avilés registra niveles de criminalidad equiparables a los de ciudades con menor población, como Ávila o Segovia, situándose dentro de una de las provincias más seguras de España.

Respecto a los sucesos que motivaron la preocupación vecinal, los mandos policiales informaron de que en la última semana se ha detenido a una persona relacionada con tres de los delitos cometidos en la zona.

Las pesquisas indican que los demás hechos estarían vinculados a grupos itinerantes que operan a nivel nacional aprovechando las vacaciones de verano, periodo en el que muchas viviendas quedan vacías.

Por su parte, el delegado de Participación Ciudadana, Alberto Vior, ofreció una serie de recomendaciones prácticas para blindar las viviendas frente a posibles intrusiones, especialmente en época de vacaciones. Se recordó que los asaltantes suelen fijarse en inmuebles que muestran signos evidentes de desocupación -como persianas bajadas de forma prolongada o buzones saturados de correspondencia- y que evitan aquellas casas provistas de iluminación adecuada, alarmas o cámaras.

Como prueba de la eficacia de estos sistemas, se destacó que dos de las recientes tentativas de robo en Villalegre se frustraron precisamente al activarse los dispositivos de alerta.

Desde la Comisaría de Avilés se agradeció la implicación y respuesta de la comunidad de Villalegre, recordando a todos los residentes que tienen a su disposición los canales habituales para comunicar cualquier sospecha, así como la posibilidad de solicitar charlas informativas sobre seguridad dirigidas a comunidades de propietarios.