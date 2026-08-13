El PP pide una investigación "inmediata y transparente" sobre la seguridad del centro de Sograndio

Manuel Cifuentes - PP

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Manuel Cifuentes, ha pedido este jueves una investigación "inmediata y transparente" sobre la denuncia efectuada por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ante el procedimiento de contratación de personal de seguridad en el centro de menores de Sograndio.

En una nota de prensa, el diputado ha instado al Gobierno de Asturias a aclarar la formación y habilitación de los nuevos efectivos tras la denuncia de Avispa y pide reforzar "de forma real" la plantilla.

Después de que se produjeran varios altercados en el Centro de Responsabilidad Penal de menores de Sograndio, con la fuga de ocho internos incluida y la agresión a personal del centro, el diputado popular ha puesto el foco en la situación que vive el equipamiento, asegurando que lo ocurrido la semana pasada "no es un hecho aislado, ni un problema puntual ni una situación sobrevenida". "Sograndio atraviesa una crisis estructural. Y lo más grave es que el propio Gobierno de Asturias ya no puede ocultarlo", ha subrayado.

El diputado del PP refuerza su argumento con la presentación, por parte de Avispa, de una denuncia ante la Delegación del Gobierno contra la Viceconsejería de Justicia y contra la empresa adjudicataria del servicio de seguridad, por un supuesto incumplimiento de la normativa de seguridad privada. "Será la autoridad competente la que tenga que determinar si esas acusaciones son ciertas, mientras tanto el Gobierno debe dar explicaciones sobre hechos tan graves," ha enfatizado.

Cifuentes ha pedido al Gobierno información sobre cuántas de las personas incorporadas al dispositivo son vigilantes de seguridad debidamente habilitados, cuántas son auxiliares, qué funciones desempeña exactamente cada una de ellas y quién ha autorizado esas funciones.

Para el diputado hay una pregunta "todavía más importante", si va el Gobierno a investigar internamente las acusaciones realizadas por Avispa. "Si todo está en orden, al Ejecutivo no debería preocuparle que se compruebe, pero si es cierto que se están contratando 'matones' en un gimnasio para hacer una función tan delicada como la seguridad de este centro, estaríamos ante un escándalo mayúsculo que es responsabilidad directa del Gobierno", ha asegurado.