Salud contabiliza 18 atenciones sanitarias por el eclipse en Asturias

Una persona hace una foto del eclipse con su móvil en la playa de Camposoto en San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha cifrado en 18 el número de consultas en atención primaria que pueden tener relación con el eclipse solar, de los 64 pacientes que se acercaron a sus centros de salud por motivos oculares a partir de las 20.00 horas del miércoles.

En unas declaraciones a los medios, la consejera ha asegurado que la tarde del eclipse se vivió en los equipamientos sanitarios asturianos de manera "muy tranquila".

De hecho, ha afirmado que no aumentaron las atenciones de urgencias, sino que hubo menos de las habituales. Saavedra cree que en los próximos días puede que se produzca "un goteo" de personas que se acerquen a sus centros de referencia con sintomatología compatible con lesiones por el eclipse.