Sigue la investigación del crimen de Pedreña y el detenido pasará a disposición judicial

Minuto silencio en Delegación del Gobierno por el crimen machista de Pedreña - DELEGACIÓN

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria continúa la investigación del asesinato de la mujer de Pedreña, en Marina de Cudeyo, y que el Ministerio de Igualdad ha confirmado como un crimen machista.

La víctima, de nombre Mercedes y de 64 años, falleció el sábado, por asfixia compatible con estrangulamiento, y al día siguiente fue detenida su pareja, un hombre de 52 años, que se prevé que pase a disposición judicial mañana.

Así lo ha indicado hoy el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, -y han confirmado a Europa Press fuentes judiciales- durante un minuto de silencio por esta muerte por violencia de género y otra en Huesca, de 53 años y también a manos de su pareja.

La mujer de Pedreña, que murió en el domicilio familiar, no tenía hijos menores de edad y tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el supuesto agresor, que no obstante había sido condenado por dos casos en Madrid, uno en 2011 y otro en 2019, aunque en la actualidad ya estaban inactivos en el Sistema Viogen.

El sospechoso fue arrestado por la Guardia Civil el domingo por la mañana y "probablemente" comparecerá ante la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, de guardia cuando ocurrieron los hechos, el miércoles, cuando agentes del instituto armado hagan "la mayor investigación posible" sobre lo sucedido. De ser así, se agotaría el plazo legal de 72 horas para que un detenido pase a disposición judicial (o quede en libertad).

De esa previsión y de que siguen las pesquisas ha dado cuenta Casares en declaraciones a los medios este mediodía, tras el minuto de silencio guardado ante la sede de la Delegación del Gobierno en Santander, que se suma al mismo acto celebrado ayer en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, y al que también ha asistido el alcalde del municipio, Pedro Pérez.

Asimismo, ha acudido la consejera de Igualdad del Ejecutivo regional, Begoña Gómez del Río; el jefe de la Fiscalía de Cantabria, Jesús Arteaga; el nuevo coronel de la Guardia Civil, Jorge Bodelón; representantes y agentes de las policías Nacional y locales; Ana Bolado y otros miembros de la Comisión 8M; la rectora de la Universidad, Conchi López; direntes políticos de distintos partidos, como diputados regionales y concejales de Santander, entre otros.

Al término de la convocatoria, la inspectora de Policía Diana Mirones, jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de Cantabria, ha leído un manifiesto para expresar la rotunda condena del asesinato de Pedreña y del ocurrido poco después en Huesca, que han elevado a trece las mujeres muertas por la lacra machista en lo que va de año en España, y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, doce de ellas en Cantabria.

Asimismo, a través de esta lectura se ha trasladado el pésame a familiares y amigos de las víctimas, que en el caso de la localidad cántabra era de Madrid, al igual que el sospechoso, y ambos llevaban viviendo y estaban empadronados en el municipio desde hace pocos años.

REDOBLAR ESFUERZOS Y TRABAJAR UNIDOS

El delegado del Gobierno en Cantabria ha encabezado el minuto de silencio a las puertas de la sede de Calvo Sotelo, donce ha vuelto a emplazar a las administraciones a "redoblar esfuerzos" y a "trabajar unidos contra el machismo que mata", y a la sociedad a "alzar la voz".

Casares ha reiterado que, detrás de las cifras de feminicidios, hay muchas mujeres que sufren la violencia machista "en silencio", con humillaciones, insultos, amenazas, golpes o vejaciones, algo que no se puede "consentir", y de lo que se desprende que "el asesinato machista es el último paso de ese corredor de la muerte".

Tras concretar que en Cantabria hay casi 1.600 incluidas en el Sistema VioGen, con un caso en riesgo extremo y 24 en riesgo alto, el también secretario general del PSOE en la región ha cuestionado con todos esos datos a quienes se alzan con "discursos negacionistas" que "confunden a la ciudadanía" y "hacen daño" a quienes sufren esta violencia.

Por eso ha pedido condenar a quienes "siguen banalizando" y "negando" esta lacra, y hablan de "denuncias falsas" o dicen que las mujeres "mienten". Son discursos que según ha dicho no podemos "permitir" y tampoco, como ha agregado, "acercarnos ni pactar con quienes niegan la violencia machista".

NO BAJAR LA GUARDIA Y MENSAJE DE ESPERANZA

Frente a ello, ha llamado a "no bajar la guardia". "No dejemos de llamar a la denuncia a los agresores, a los maltratadores, a los asesinos, y no dejemos de explicar que tenemos recursos para atender a las víctimas", ha pedido, a la par que ha lanzado un mensaje de "esperanza" para las mujeres, porque "no están solas".

Así, ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas y los 365 días del año.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como de cárceter jurídico de 8.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por último, también ha recordado que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.