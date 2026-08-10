Arrestada otra mujer por el tiroteo en Santander y que eleva a cuatro los detenidos

Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a otra mujer por el tiroteo del pasado sábado en Santander y con la que se elevan a cuatro los detenidos por este suceso.

Entre ellos figuran los dos hombres heridos: el que fue apuñalado y quien presuntamente disparó al otro. Ambos ingresaron en el Hospital Valdecilla, custodiados por agentes, y el primero ha recibido ya el alta, han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

El que presentaba heridas por arma de fuego permanecía anoche en la Unidad de Cuidados Intensivos, han indicado a esta agencia las citadas fuentes.

La segunda mujer detenida se suma a otra que fue arrestada el sábado después de los hechos, cuando conducía un vehículo en el que iba el apuñalado, que presentaba heridas en la espalda y un brazo.

Esta previsto que los implicados pasen a disposición judicial en próximas horas, de acuerdo con las citadas fuentes, previsiblemente el martes por la mañana.

HECHOS

El suceso se produjo alrededor de las 15.00 horas del sábado y el tiroteo se registró en el entorno de una cafetería de la calle Universidad.

Una vecina llamó a la Policía Local para alertar de que un hombre estaba disparando en esa vía, que podría haber accedido al interior de un establecimiento y que se fugó hacía la calle Honduras.

Más tarde, fue localizado en la intersección de las calles Atalaya y San Celedonio dentro de un vehículo que conducía la primera mujer detenida, como cómplice suyo y que fue enviada a los calabozos.