El BOC publica la Autorización Ambiental Integrada de la planta de biogás de Hazas de Cesto

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la Autorización Ambiental Integrada (AAI) aprobada la semana pasada por la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria para el proyecto de instalación de la planta de biogás de Hazas de Cesto, como ya informó el consejero del ramo, Roberto Media.

Según indicó, el coste del proyecto, promovido por Verdalia Bio Hazas SL, se ha elevado a más de 25 millones, más del doble que lo que se preveía inicialmente, por los condicionantes y cautelas impuestas por el Ejecutivo para poderse llevar a cabo.

Al proyecto se han presentado 1.600 alegaciones, de las cuales, en su gran mayoría, han sido desestimadas, según indicó Media, que señaló que más del 90 por ciento de ellas eran "prácticamente iguales" y lo que pedían es que no se construyera la planta.

"Lógicamente, si los técnicos dicen que sí, esas se han desestimado", indicó el consejero, que explicó que "es un tema que no es político", sino "absolutamente técnico".

En la Autorización Ambiental Integrada otorgada a esta planta para el tratamiento de purines con una capacidad de 150.000 toneladas al año para su transformación en biometano y biofertilizante orgánico, se recogen las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas por el promotor, las medidas adicionales impuestas por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático para la atenuación o minimización del impacto, el Plan de Vigilancia Ambiental, así como el conjunto de condicionados propuestos por las diferentes administraciones y organismos públicos en el trámite de información pública.

El consejero advirtió hace unos días que si no se cumplen estas condiciones se procedería a precintar la planta "como cualquier otro negocio que tiene que tener una autorización ambiental integrada".

DETALLES DEL PROYECTO

El recinto donde se ubicará la planta de biogás se encuentra en el interior de dos parcelas, una de ellas con una superficie de 407.545 metros cuadrados y 76.338 m2 la otra.

La parte del terreno que corresponde a la planta de biogás y su purificación a biometano para inyección a la red de distribución afecta exclusivamente a la primera de estas parcelas.

Según se indica en la AAI, consultadas por Europa Press, los recintos cerrados tendrán una sola planta sobre rasante y el resto son depósitos y equipos técnicos.

La mayor parte de materia prima que alimenta el proceso son purines y estiércol fundamentalmente de origen vacuno procedentes de las ganaderías de la zona.

Se detalla que "es posible que, en ocasiones, sea necesario completar la dieta que alimente el proceso con residuos de agricultura, denominados co-sustratos, que ayuden a mejorar la actividad microbiana y aumentar los niveles productivos", si bien se especifica que "éstos serán exclusivamente restos de poda, ensilado de cultivos y asimilables, los cuales deberán encontrarse previamente acondicionados para su correcto tratamiento".

Como materias auxiliares, se usarán principalmente hipoclorito sódico y otros aditivos para la desodorización, óxido férrico, sosa caustica, reactivo de hierro comercial, carbón activo y otros aditivos para la desulfuración, THT para la odorización, ácido sulfúrico para el tratamiento del nitrógeno de la fracción líquida y aceite como lubricante para el compresor del biogás.

Los recursos energéticos utilizados son la energía eléctrica, el gas natural y el gasóleo. La potencia total instalada es de 2.500 kW.

La electricidad se utiliza para el proceso productivo e instalaciones generales y se estima un consumo de 12.910,61 MWh/año, mientras que el gas natural se usa en una caldera de calefacción de los digestores. La potencia térmica total instalada es de 1 MW.

Y el gasóleo se emplea para suministro de maquinaria para carga de material y un grupo electrógeno el cual sólo funcionará en situaciones de emergencia. El consumo estimado anual es de 2.000 litros, disponiendo para ello de un depósito de gasóleo de 3.300 litros de capacidad con grupo de presión.

Por otra parte, se especifica que las emisiones atmosféricas generadas por Verdalia Bio Hazas SL se encuentran asociadas a tres focos de emisión.

Se prevé un consumo de agua de 8.283,96 m3 /año total, tanto para los servicios del personal como para la limpieza de camiones, baldeo de naves e incorporación al proceso. Su abastecimiento se realizará mediante la reutilización de la empleada en el proceso de ultrafiltración, pluviales de cubierta y extracción de pozos. En caso de necesidad se hará uso de cisternas.

Además, se detalla que los vertidos generados por la instalación serán exclusivamente de aguas pluviales limpias y grises las cuales serán tratadas previamente a través de un separador de hidrocarburos con desarenador.

Los residuos peligrosos más significativos generados en la instalación son aceites y grasas, envases contaminados, absorbentes y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Con respecto a los residuos no peligrosos, los más característicos serán los lodos de la fosa séptica, enmienda orgánica resultante de la separación solido-liquido (en función de las condiciones operativas de la planta), absorbentes y distintos tipos de envases.

El consejero aseguró que cuando el PP llegó al Gobierno en el verano de 2023 se encontró un proyecto "malo de solemnidad" para esta planta y que "no se podía construir" y que el anterior Ejecutivo (PRC-PSOE), con el regionalista Guillermo Blanco al frente de Medio Ambiente, había declarado de interés social.

Ya el nuevo Gobierno (PP) requirió a la empresa, que además ha cambiado de titularidad, imponer una serie de cautelas para poder ejecutar la instalación, lo que hizo que el coste se duplicara, pasando de 12 a más de 25 millones. Así, Media afirmó que el proyecto final era "totalmente nuevo" al registrado inicialmente.

Ahora el proyecto prevé que, según subrayó Media, que toda la planta esté cerrada en su conjunto y que no se produzcan vertidos de lixiviados al río.