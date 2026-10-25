Bomberos extinguen el incendio de un coche en la A-8 en Liendo

Un bombero trabaja en la extinción del fuego declarado en el coche - 112 CANTABRIA

SANTANDER 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido en la tarde de este domingo un incendio declarado en un coche en la salida de Liendo de la autovía A-8, sentido Bilbao.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a los efectivos autonómicos del parque de Laredo, que han apagado las llamas con pronto socorro. Posteriormente, han revisado con cámara térmica si quedaba algún punto caliente.

El incidente se ha saldado sin heridos, aunque sí con importantes daños materiales ya que la parte del capó del vehículo ha quedado calcinada.

Para atender el suceso, el 112 también ha movilizado a agentes de al Guardia Civil y a personal de mantenimiento de carreteras, ha informado en su red social 'X'.