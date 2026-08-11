Cantabria activa el Plan RENOVE V con cerca de 1,2 millones para vehículos nuevos y de kilómetro cero

Archivo - Arasti visita una feria de automoción en Torrelavega.- Archivo - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha el Plan RENOVE V, dotado con un presupuesto estimado de 1,19 millones de euros, para incentivar la renovación del parque móvil de la comunidad autónoma mediante ayudas directas a particulares, autónomos y empresas para la adquisición de vehículos nuevos y de kilómetro cero.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha destacado que este programa constituye un apoyo directo a las familias, los autónomos y las empresas de Cantabria para facilitar la renovación de sus vehículos y reducir el esfuerzo económico que supone una nueva adquisición, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Arasti ha subrayado que el Plan RENOVE V persigue un doble objetivo, económico y medioambiental, porque contribuye a dinamizar la actividad del sector de la automoción y, al mismo tiempo, permite sustituir los vehículos más antiguos por otros más modernos, eficientes y menos contaminantes.

El secreto que regula el programa se publica este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y establece entre sus objetivos reducir la antigüedad media del parque móvil regional, disminuir las emisiones y el consumo de combustibles fósiles y favorecer una movilidad sostenible.

Serán subvencionables tanto los vehículos nuevos matriculados en Cantabria como los denominados kilómetro cero matriculados en la comunidad autónoma durante 2025 y 2026. Y tanto la compraventa como la matriculación del vehículo adquirido deberán realizarse en Cantabria.

Podrán acogerse al Plan RENOVE V los turismos M1 (vehículos de motor para el transporte de particulares) y furgonetas N1 de hasta 3,5 toneladas, con emisiones de hasta 135 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro, así como los vehículos híbridos no enchufables y con motor GLP o GNC.

El Plan contempla para los particulares una ayuda del Gobierno de Cantabria de 2.000 euros para los vehículos de la categoría V1 con emisiones iguales o inferiores a 110 gramos de CO2 por kilómetro; de 1.300 euros para los que emitan entre 111 y 135 gramos; y de 1.500 euros para los vehículos de la categoría V2.

En el caso de autónomos y personas jurídicas con actividad empresarial, las cuantías ascienden, respectivamente, a 4.000, 2.600 y 3.000 euros.

Además, la subvención autonómica se incrementará en 1.000 euros adicionales cuando la adquisición se realice en un concesionario adherido al Sistema Arbitral de Consumo de Cantabria.

A estas cantidades se añade en todos los casos un descuento obligatorio de 1.000 euros antes de impuestos aplicado por el concesionario, independientemente de otras promociones comerciales que puedan existir.

Para recibir la ayuda será necesario entregar para su achatarramiento un vehículo de categoría M1 con al menos diez años de antigüedad o un N1 con un mínimo de siete años.

Además, el solicitante deberá haber sido titular del vehículo que se retira de la circulación durante al menos un año antes de solicitar la subvención.

Podrán beneficiarse los particulares empadronados en Cantabria y los autónomos y personas jurídicas con actividad empresarial que tengan su domicilio social o algún centro de trabajo en la comunidad autónoma. El límite será de dos vehículos por persona física y tres por autónomo o persona jurídica.

SOLICITUD A TRAVÉS DE LOS CONCESIONARIOS

El Gobierno ha diseñado el procedimiento para que sea el propio concesionario adherido al Plan el que tramite la ayuda.

El concesionario aplicará el descuento de 1.000 euros y adelantará igualmente el importe de la subvención autonómica en el momento de la venta, de manera que ambas cantidades repercutan directamente en el precio que debe abonar el comprador.

El Plan estará vigente a partir de este miércoles, 12 de agosto, hasta el 31 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual no se admitirán nuevas solicitudes.

También se permite la adquisición mediante leasing, siempre que el beneficiario se comprometa a ejercer la opción de compra al finalizar el contrato.