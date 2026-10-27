Cantabria deflactará un 5% la tarifa autonómica del IRPF en 2027, con un ahorro de 25,2 millones para los contribuyentes

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SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha anunciado este martes una nueva bajada de impuestos para 2027 que se articulará en varias medidas, entre las que destaca una deflactación del 5 por ciento de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los mínimos personales y familiares y las deducciones autonómicas para evitar "subidas silenciosas por la inflación".

Además, se crean nuevas deducciones --una para mayores de 65 años para gastos de residencias 24 horas y centros de día; otra para propietarios de terrenos forestales por gastos para la prevención de incendios y la restante para afectados por talidomida entre 1950 y 1985 -- y se refuerzan algunas de las existentes para facilitar el acceso a los jóvenes a una vivienda.

En este último ámbito, se eleva de 36 a 40 años la edad límite para aplicar las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual, por adquisición de vivienda y por las aportaciones a una cuenta vivienda.

Además, en el caso de la cuenta vivienda se incrementa la cantidad deducible, de modo que la base se eleva a 10.000 euros anuales (actualmente ese límite es de 6.000), lo que implica que pasarán a deducirse un máximo de 900 euros anuales a 1.500.

Y en la deducción por adquisición de vivienda se aumenta el límite anual de 9.000 euros a 10.000, equiparando ambas deducciones, con lo que pasan de deducirse 1.350 euros a 1.500.

Además, en la reforma fiscal presentada en rueda de prensa por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, hay un bloque de medidas fiscales dirigido a acelerar la inversión y el crecimiento empresarial para que "quien tenga una idea encuentre apoyo para convertirla en una empresa y que quien quiera invertir en Cantabria encuentre incentivos para hacerlo".

Y para ello, se actúa en dos impuestos: el IRPF y el de Transmisiones Patrimoniales.

En el IRPF se va a duplicar el porcentaje de la deducción, del 15% al 30%, por inversión en nuevas empresas con un límite de 6.000 euros, que se elevará hasta el 45% y los 9.000 euros cuando se trate de pequeñas y medianas empresas innovadoras o empresas participadas por universidades u organismos de investigación, y además, se refuerzan las deducciones por traslado y permanencia.

Y en lo que tiene que ver con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, se crea un tipo reducido del 7% --el general es del 9%--que se va a aplicar a las compras de inmuebles que están destinados a usos productivos en polígonos industriales, parques empresariales o centros tecnológicos, siempre que el empresario mantenga la actividad y el domicilio fiscal en Cantabria durante cinco años y que incremente su plantilla y la mantenga al menos durante tres.

También se va a aplicar este tipo del 7% a los inmuebles destinados al inicio de una nueva actividad en Cantabria, siempre que se mantenga también durante cinco años y se contrate al menos un trabajador a jornada completa; a los adquiridos por beneficiarios de las ayudas al autoempleo y a aquellos que están incluidos en la transmisión de empresas individuales o negocios profesionales con el objeto de proteger la continuidad de la empresa familiar e impulsar el relevo generacional en nuestros negocios.

Además, el tipo será del 4% cuando el inmueble se encuentre en alguno de los municipios afectados por riesgo de despoblamiento.

Estas medidas se incluirán en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales de 2027, la norma que acompañará a la de Presupuestos para ese ejercicio.

El Consejo de Gobierno aprobará ambos proyectos el próximo viernes, 30 de octubre, y los registrará en el Parlamento regional.