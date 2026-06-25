Detenida en Noja una pareja de Burgos por robar herramientas en el establecimiento en que se alojaba

Herramienta sustraída en el establecimiento hostelero de Noja - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre y una mujer, de 27 y 41 años de edad, vecinos de Burgos, como presuntos autores de un delito de hurto de herramientas y baterías valoradas en unos 1.000 euros, sustraídos en un establecimiento hostelero de Noja donde se alojaban.

A mediados de este mes, la Guardia Civil de Noja recibió aviso por el robo de herramientas y baterías del citado establecimiento.

Una vez en el lugar, supieron de la "actitud sospechosa" de dos huéspedes del propio local, que se iban a marchar.

Con la colaboración de la Policía Local del municipio, los guardias inspeccionaron el vehículo y localizaron en el maletero, ocultos entre sus pertenencias, todos los objetos que se habían sustraído, por lo que fueron detenidos.