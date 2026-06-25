Detenida en Noja una pareja de Burgos por robar herramientas en el establecimiento en que se alojaba

Herramienta sustraída en el establecimiento hostelero de Noja
Herramienta sustraída en el establecimiento hostelero de Noja - GUARDIA CIVIL
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 25 junio 2026 11:12
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SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre y una mujer, de 27 y 41 años de edad, vecinos de Burgos, como presuntos autores de un delito de hurto de herramientas y baterías valoradas en unos 1.000 euros, sustraídos en un establecimiento hostelero de Noja donde se alojaban.

A mediados de este mes, la Guardia Civil de Noja recibió aviso por el robo de herramientas y baterías del citado establecimiento.

Una vez en el lugar, supieron de la "actitud sospechosa" de dos huéspedes del propio local, que se iban a marchar.

Con la colaboración de la Policía Local del municipio, los guardias inspeccionaron el vehículo y localizaron en el maletero, ocultos entre sus pertenencias, todos los objetos que se habían sustraído, por lo que fueron detenidos.

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