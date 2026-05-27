Detenidas 23 personas y dos investigados por ciberestafas a cántabros por más de 65.000 euros

Integrantes de Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este mes en diferentes localidades de Valencia y Alicante a 23 personas e investiga a otras dos por diferentes ciberestafas a cántabros que superan los 65.000 euros.

Del total de detenciones en estas diversas operaciones impulsadas desde el Grupo @ Cantabria de la Guardia Civil, hay 16 relacionadas con la estafa de falso hijo en apuros o con SMS fraudulentos en nombre de entidades bancarias.

Por estas dos modalidades, lo estafado supera los 47.000 euros, según ha informado la Guardia Civil.

En la primera de las modalidades las víctimas reciben comunicaciones de números desconocidos que afirman ser sus hijos y que necesitan de manera urgente dinero y la otra consiste en SMS fraudulentos en nombre de entidades bancarias comunicando una incidencia y en la que los ciberdelincuentes consiguen claves de las víctimas, realizándose transferencias a su favor.

OTROS CASOS

Por otra parte, ha habido un detenido en relación con una ciberestafa sufrida por una empresa.

El departamento de Recursos Humanos de la compañía recibió una comunicación en la que alguien, haciéndose pasar por un trabajador de la compañía, solicitaba modificar la cuenta bancaria donde recibir su nómina.

Resultó ser una estafa en la que el salario mensual fue transferido a otra persona, que es la que ha sido detenida.

Otros tres detenidos y un investigado estaban relacionados con la compra de diferentes productos en Internet que no fueron recibidos. Lo estafado en estos casos superó los 9.500 euros.

También hubo dos detenciones por cargos en cuentas o tarjetas bancarias no realizadas por los titulares de las mismas; otra por un caso de extorsión con mensajes amenazantes a la familia de la víctima, y un investigado por una inversión en criptomonedas en una web que resultó fraudulenta. Las pérdidas económicas en estos casos superaron los 5.000 euros.

En estas actuaciones se ha contado con la colaboración de las comandancias de la Guardia Civil de Valencia y Alicante.

PREVENCIÓN Y CONSEJOS

Para intentar prevenir este tipo de casos, la Guardia Civil ha advertido de que las entidades bancarias nunca mandan mensajes SMS con enlaces a sus webs para solventar problemas.

Por ello, se pide a los ciudadanos no pinchar sobre los enlaces y no introducir datos bancarios o personales si se accede a una web por dicho enlace. También se aconseja no facilitar códigos de operaciones bancarias que se pidan por teléfono con la excusa de solventar un problema bancario.

Por otro lado, en el caso de WhatsApp de números desconocidos haciéndose pasar por un hijo, se pide desconfiar de las reclamaciones urgentes de dinero. Se aconseja llamar al teléfono habitual del hijo o realizar preguntas que solo sepan contestar los verdaderos hijos.

Y a la hora de comprar productos de segunda mano, la Guardia Civil recomienda desconfiar de las ofertas demasiados ventajosas y realizar las transacciones por plataformas seguras de webs o aplicaciones que retienen el dinero hasta que se verifica que se ha recibido el producto.

También se llama a desconfiar si quieren seguir la negociación fuera de los cauces de la aplicación que tienen estas plataformas de ventas.