Detenido empleado de una empresa externa por el robo de 50 kilos de cable de cobre en el Puerto de Santander

Guardia Civil inspeccionado una de las farolas - GUARDIA CIVIL
SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Camargo de 44 años como presunto autor del robo de 50 kilos de cableado de cobre en el Puerto de Santander. El detenido era empleado de una empresa externa que realiza trabajos en el Puerto.
La Benemérita supo el 9 de octubre de que se habían sustraído dos bobinas de cableado eléctrico, cada una de 25 kilos, que se encontraban en una zona de obras del recinto portuario, con un valor de unos 900 euros.
La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil en el Puerto de Santander comprobó que las bobinas sustraídas habían sido conectadas previamente a farolas de nueva instalación, por lo que fue necesario cortar el cableado. También averiguó que el cableado se había ocultado previamente al robo.
Las indagaciones condujeron a los agentes a un empleado de una empresa externa al puerto pero que realiza trabajos en el mismo. Utilizando un vehículo de la empresa para la que trabajaba, el hombre presuntamente sacó el cableado de las instalaciones portuarias aprovechando que disponía de acceso al puerto.
Toda esta información permitió detener a finales de octubre al presunto autor de los hechos.