Detenido un joven de 20 años cuando pretendía vender droga en un bar de Laredo

Los agentes de la Guardia Civil le intervinieron marihuana, hachís y cocaína y más de 1.000 euros en metálico

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Laredo a un joven de 20 años que pretendía vender droga en un bar del municipio durante las fiestas y al que se le intervinieron marihuana, hachís y cocaína y 1.010 euros en metálico.

El joven despertó, por su actitud, las sospechas de agentes de la Benemérita que formaban parte de un dispositivo de seguridad que se había dispuesto en el municipio por las fiestas.

Tras identificarle, se le encontró entre sus pertenencias, nueve envoltorios que contenían cocaína; un tubo de plástico con marihuana en su interior separada por dosis; cinco bolas de hachís y 1.010 euros en billetes de diferentes valores, "presuntamente obtenidos en ventas de droga ya realizadas, y dos teléfonos móviles", ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

El joven fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y los agentes le intervinieron la droga y el dinero.

Estas actuaciones de la Guardia Civil se enmarcan dentro de la Operación Verano 2025 y el Plan Especial de actuación para el desarrollo de un ocio responsable.