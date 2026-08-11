Detenido un joven camargués por el robo con violencia de un estanco de Suances

La Guardia Civil, en servicio de seguridad ciudadana, en Suances - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria, con la colaboración de la Policía de Suances, ha detenido a un joven de 22 años, vecino de Camargo, como presunto autor de un robo con violencia en un estanco del municipio suancino.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la mañana, durante la limpieza del local, que aún no estaba abierto al público y se encontraba con la persiana prácticamente cerrada.

Entonces, un joven accedió al establecimiento reptando por debajo de la persiana metálica y, una vez dentro, sin que fuera visto, cogió varias cajetillas de tabaco y dinero de la caja registradora.

En ese momento, una persona que estaba limpiando otra estancia sorprendió al joven junto a la caja registradora, y le recriminó su actitud.

Así comenzó un forcejeo entre ambos, durante el que el joven perdió las cajetillas de tabaco, pero consiguió fugarse con el dinero.

Unos pocos minutos después, efectivos de la Policía Local localizaron a un joven que les infundió sospechas mientras andaba por Suances. Por ello, ante la negativa de este a identificarse, avisaron a una patrulla de la Guardia Civil.

Los agentes de la Benemérita trasladaron al joven a sus dependencias de Suances para identificarle. Allí averiguaron que se trataba de la persona que supuestamente había robado en el estanco, por lo que fue detenido. Además, recuperaron el dinero sustraído.

Se trata de la séptima vez que la Guardia Civil detiene a este vecino de Camargo, y en varias ocasiones ha sido por robos con violencia o intimidación, similares al de Suances.