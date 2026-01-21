Detenido por varios robos violentos y por la detención ilegal de una pareja en Miengo

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Santander de 30 años como presunto autor de varios robos con violencia y lesiones en Camargo y también por la detención ilegal en Miengo de una pareja, a la que agredió, robó y obligó a subirse a un coche pero que, en un descuido, logró escapar a la altura de Suances.

Según la Benemérita el detenido es un delincuente "muy activo" que "no dudaba en agredir a los dependientes o vigilantes de los establecimientos donde robaba".

Así, se le considera autor de varios robos cometidos desde octubre hasta la actualidad en Muriedas y Maliaño, en el municipio de Camargo, cometidos en vehículos, supermercados y el trastero de un garaje comunitario.

Algunos de los robos con fuerza en Camargo fueron perpetrados en compañía de otro hombre 28 años, que fue detenido el 6 de noviembre.

RELACIÓN DE DELITOS

A finales de octubre del año pasado, la Guardia Civil supo del robo con fuerza en cinco furgonetas que estaban aparcadas en un polígono industrial de Maliaño, de donde se sustrajeron herramientas y efectos valorados en cerca de 3.000 euros.

El mismo día, en un garaje comunitario de Maliaño se robaron varios objetos de un trastero y del interior de un vehículo.

Todos estos hechos apuntaban hacia dos hombres, de los que se averiguó su identidad. Uno era el detenido el 6 de noviembre.

Al otro, arrestado el pasado lunes, se le considera también autor de dos robos con violencia e intimidación cometidos en noviembre y diciembre en supermercados de Muriedas y Maliaño.

En uno de ellos, amenazó y agredió a un empleado y en el otro forcejeó con un vigilante de seguridad. Ambas víctimas sufrieron lesiones.

Asimismo, de otros dos supermercados de Maliaño robó al descuido cuatro jamones.

DETENCIÓN ILEGAL Y ROBO

Además, la Guardia Civil conoció el pasado lunes que, en Miengo, a una pareja le habían obligado a subirse de madrugada a un vehículo, en el que fueron hasta Suances y del que consiguieron escapar en un descuido. Durante este hecho, el autor causó lesiones a las víctimas y las intimidó.

Previamente se había apoderado de las llaves y el vehículo de uno de ellos, así como de una cartera, y había ocasionado daños en otro vehículo y en un garaje.

Los guardias determinaron que el presunto autor de estos hechos era la persona que estaban por diferentes delitos contra la propiedad. Finalmente, el pasado lunes pudo ser detenido y este miércoles ha pasado a disposición de los juzgados de Santander.