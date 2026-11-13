Detenidos tres hombres residentes en Vizcaya por el robo 1.500 metros de cable del alumbrado de Galizano

Imagen de lo sustarído. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 37, 38 y 49 años, residentes en Vizcaya, por el robo, durante varios días, de 1.500 metros de cable del alumbrado de las calles de Galizano (Ribamontán al Mar), donde se han causado daños en arquetas, farolas y cableado.

Los presuntos autores fueron sorprendidos cuando transportaban cableado de toma de tierra de las farolas. Precisamente, en algunas zonas no se perdió la luz porque en ellas se sustrajo cableado de toma de tierra.

La Guardia Civil del puesto de Galizano recibió un aviso el 4 de noviembre por la presencia en la localidad de varias personas en actitud sospechosa junto a un vehículo.

Mientras inspeccionaban la población, los agentes vieron un vehículo que les pareció sospechoso ocupado por tres hombres y le dieron el alto.

Tras identificar a los ocupantes, encontraron en el interior del coche rollos de cableado eléctrico de toma de tierra y una mochila con herramientas y guantes, que podían ser utilizados para el robo de cableado de cobre.

Como no pudieron acreditar de dónde procedía el cableado, los agentes recorrieron la calle de donde salía el vehículo, en la que había numerosas arquetas del alumbrado público levantadas, cables cortados y daños en las tapas de algunas farolas.

Los tres hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y se intervinieron el cableado que transportaban y las herramientas.

Posteriormente la Guardia Civil obtuvo información que apuntaba a que en otra zona de la localidad también se había sustraído cableado del alumbrado público.