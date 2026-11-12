Dos detenidos en Castro Urdiales con speed suficiente para poner en circulación más de 800 dosis

Efectos intervenidos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Castro Urdiales a dos hombres de 61 y 47 años con speed suficiente para poner en circulación más de 800 dosis. También se les intervinieron diferentes cantidades de hachís, marihuana, anfetaminas, porros y dinero en efectivo.

En la madrugada del 8 de noviembre, en una de las salidas de la autovía A-8 a Castro Urdiales, los guardias identificaron a los dos ocupantes de un vehículo que les infundió sospechas.

Inspeccionaron el turismo y sus pertenencias y localizaron en el maletero un bote de yogur de un kilo que contenía una bolsa con más de 400 gramos de speed, con la que se podían haber puesto en circulación más de 800 dosis.

En otras partes del vehículo y en una riñonera encontraron parte de una tableta de hachís y varios trozos, con un peso total de más de 90 gramos; unos 34 gramos de marihuana, además de anfetaminas, cigarros porros y billetes de diferente valor.

Igualmente se localizó un machete de cocina con restos de haber sido utilizado para cortar estupefacientes, así como otros efectos para la dosificación de las drogas.

Los agentes detuvieron a ambos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, e intervinieron los estupefacientes y el restos de efectos.

DETENIDO EN SANTILLANA DEL MAR

Por otra parte, a finales de octubre, efectivos de la Guardia Civil de Santillana del Mar observaron un vehículo sospechoso, que interceptaron, e identificaron a su conductor, de 25 años, que llevaba cinco gramos en pequeños trozos de hachís.

Por este motivo también inspeccionaron el vehículo y encontraron, en un compartimento junto al freno de mano, una tableta de 50 gramos de hachís, y en otro debajo del volante, una báscula de precisión que podría utilizarse para la dosificación de la droga para su distribución al menudeo.

El joven fue detenido y los guardias se incautaron de los estupefacientes y la báscula.