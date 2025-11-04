Dos detenidos por robar nueve motocicletas de un garaje de Liencres

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 30 años y una mujer de 24 como presuntos autores del robo de nueve motocicletas valoradas en unos 135.000 euros que se encontraban en un garaje de Liencres.

El hombre ya había sido detenido días atrás como presunto autor del robo de tuberías de cobre del suministro de gas de una urbanización de Piélagos, donde fue necesario cortar el gas por el peligro existente para los vecinos del inmueble, ha informado la Guardia Civil.

Del total de motocicletas sustraídas se han podido recuperar ocho, dos en la misma localidad y el resto en diferentes lugares del municipio de Polanco, que han sido devueltas a sus propietarios.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 23 de octubre, cuando la Guardia Civil fue alertada por un robo en el interior de un garaje de Liencres, donde se había sustraído varias motocicletas de tipo todo terreno. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y verificaron que se había forzado la puerta.

Poco después, a unos 200 metros del lugar, encontraron dos de las motocicletas sustraídas, que los autores del robo habían preparado para trasladarlas hasta otro lugar donde ocultarlas.

La investigación determinó que los presuntos autores eran dos personas que habían actuado con el rostro tapado y que, posiblemente, las motocicletas que aún no habían sido recuperadas podían estar en la zona de Polanco.

Así, un día después al robo los guardias recuperaron una tercera motocicleta en una zona común de un bloque de viviendas, lo que les hizo sospechar que el resto podía estar en ese edificio, y efectivamente recuperaron otras cuatro en el interior de un trastero.

La octava motocicleta fue localizada abandonada en la calle y no se descarta que fue dejada en ese lugar para intentar interferir en el trabajo de los agentes.

De los resultados obtenidos en la recuperación de las motocicletas, los agentes pudieron identificar a los dos presuntos autores del robo, que fueron localizados y detenidos a finales de octubre.