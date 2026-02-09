Dos detenidos por el robo de la recaudación de un bar de Los Corrales de Buelna

Patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 22 y 38 años, vecinos de la comarca del Besaya y uno de ellos actualmente en la cárcel, como presuntos autores de un robo con fuerza en las cosas en un bar de los Corrales de Buelna, de donde sustrajeron 1.500 euros de recaudación.

El pasado mes de noviembre, la Guardia Civil supo que, de madrugada, se había cometido un robo con fuerza en un bar del municipio tras forzar una de las ventanas del local. Además de los daños causados, sustrajeron el cajón de la caja registradora junto con la recaudación, unos 1.500 euros aproximadamente.

Ese mismo día, la Guardia Civil inició una investigación y localizó el cajón, que se había ocultado en una finca próxima al lugar de los hechos.

Los indicios permitieron identificar a los presuntos autores. Uno fue detenido el 3 de febrero y el otro se encuentra ingresado en un centro penitenciario, hasta donde se trasladaron los agentes para realizar las diligencias de detención.