Dos vecinos de Astillero roban 32 botellas de alcohol y hamburguesas de carne tudanca en un local hostelero de Piélagos

Patrulla de Seguridad Ciudadana. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 26 años y ha identificado a un hombre de 29, que no ha sido localizado hasta la fecha, como presuntos autores del robo con fuerza en un establecimiento hostelero de Piélagos.

Los hechos sucedieron el pasado 3 de septiembre, cuando la Benemérita tuvo conocimiento, tras una denuncia, de la sustracción de un ordenador, un teléfono móvil, 32 botellas de bebidas alcohólicas, más de una treintena de hamburguesas de carne tudanca y unos 200 euros en efectivo en un local de dicho municipio.

Efectivos de la Guardia Civil de Renedo de Piélagos se hicieron cargo de la investigación y consiguiendo constatar que dos personas habían accedido al establecimiento tras haber forzado una ventana de la parte posterior del mismo.

Fruto de las pesquisas, se pudo averiguar la identidad de los presuntos autores, quienes ya tenían antecedentes por hechos similares.

Así, el 8 de octubre se localizó y detuvo a la mujer, que fue puesta a disposición judicial. Mientras que el segundo presunto autor de estos hechos, es un hombre que se encuentra identificado, si bien no ha sido localizado hasta el momento, de lo que se ha dado cuenta a la autoridad judicial, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.