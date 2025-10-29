El ERE de Ryanair para personal de asistencia en tierra afectará a 32 personas en el Seve Ballesteros, según CCOO

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Azul Handling, empresa que presta servicios en tierra a la aerolínea Ryanair, afectará a 32 trabajadores del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander entre despidos y reducciones de jornada, según ha informado CCOO.

Ha detallado que, de las 33 personas que integran actualmente la plantilla, la compañía despedirá a 15 y reducirá la jornada de 17 de las restantes.

En un comunicado, el sindicato ha pedido sustituir este ERE "impuesto" por la empresa por "medidas temporales" que incluyen reducciones temporales de jornada con garantía de ingresos y reversión automática en la temporada alta de 2026.

El responsable del sector en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Rafa Zaballos, ha señalado que, con el ERE planteado, la empresa "únicamente quiere dejar personal a tiempo parcial con la mitad de su jornada, que es el mínimo de parcialidad a la que se puede contratar legalmente".

Ha denunciado que la empresa ha mantenido un planteamiento de extinciones y reducciones estructurales "basadas en una previsión de actividad no acreditada", ya que ha "negado" la documentación sobre vuelos programados y comunicados a AENA para 2026.

Además, CCOO ha criticado que Azul Handling "ni siquiera ha agotado los plazos legales, cerrando el periodo de consultas de forma unilateral y abrupta". A su juicio, con ello, la empresa "ha hecho gala de su política de imposición y no negociación, manteniendo unas intenciones que ahora va a ejecutar, pero nos tendrá enfrente".

El sindicato ha apuntado que "la parte social siempre ha defendido la situación coyuntural y temporal de la actividad", por lo que su contrapropuesta al ERE ha consistido "en una secuencia lógica de medidas que incluyen reducciones temporales de jornada con garantía de ingresos y reversión automática en la temporada alta de 2026, y más --dice-- teniendo en cuenta que la propia portavoz de la aerolínea en España ha reconocido que "hay interés en recuperar las rutas e incluso mejorarlas".

El sindicalista ha argumentado que Azul Handling "ha sido y es partícipe de la estrategia empresarial del grupo Ryanair", que ha tenido en el pasado ejercicio grandes beneficios que ha incrementado en el actual por lo que considera que "no puede acudir a excusas legales como que la causa es ajena y estructural para reorganizar las bases afectadas".

Por otro lado, Zaballos ha mostrado su "perplejidad" ante la publicación de una oferta de Azul Handling en un conocido portal de empleo de 50 vacantes de agentes de pasaje para el aeropuerto Seve Ballesteros esta misma semana.

Así, ha anunciado que, desde la parte social, se recurrirá ante los tribunales y la Inspección de Trabajo este ERE "impuesto para que se reviertan las medidas traumáticas y sea anulado en defensa de los derechos de los trabajadores".