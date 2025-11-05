La Guardia Civil detiene a un hombre en Hazas de Cesto con una pistola, cocaína y dinero

El arma se ha remitido a Criminalística para investigar si pudiera estar relacionada con otros delitos SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Piélagos de 53 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

En el interior del vehículo en el que se encontraba esta persona, los agentes localizaron oculta una pistola del calibre 9 milímetros. Además, en un cacheo al detenido, se le localizaron ocultos casi 33 gramos de cocaína y 4.300 euros en metálico en billetes de 50, que pudieran ser pagos por venta de estupefacientes.

El pasado 30 de octubre, en un servicio de seguridad ciudadana, la Guardia Civil localizó en Hazas de Cesto un vehículo cuyo ocupante les resultó sospechoso. Al proceder a su identificación, el hombre reaccionó de forma extraña y nerviosa ante los agentes.

En el registro del vehículo, en el maletero y oculto en el interior de una caja, se encontró la pistola. Y cuando fue registrado el sospechoso, se le halló en un bolsillo una bolsa con la cocaína y el dinero, por lo que fue detenido.

Dado que se desconoce el origen del arma de fuego intervenida, y por si hubiera estado relacionada con algún otro hecho delictivo, ha sido remitida al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para su análisis.