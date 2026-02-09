La huelga ferroviaria arranca sin incidentes en Cantabria y con un respaldo del 90% de la plantilla

Archivo - Trenes en la estación de Renfe en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga de trenes ha arrancado este lunes en Cantabria "sin incidente alguno" y con un seguimiento del 90 por ciento de la plantilla con opción a secundarla y no incluida en los servicios mínimos, según ha informado el presidente del comité de empresa de Renfe en Cantabria, Óscar Martín (UGT).

Con motivo de este primer día de huelga, de los tres programados en todo el país, el comité ha convocado una concentración, a partir de las 12.00 horas, frente a la estación de Renfe en Santander.

La huelga está convocada por el Comité General de Empresa de Renfe, el sindicato de maquinistas (Semaf), CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alferro, y durará hasta el miércoles, 11 de febrero.

Con motivo de esta convocatoria, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos que reducirá los Cercanías de Cantabria al 50 por ciento, mientras que en horas puntas saldrán el 75%.

En concreto, la medida afecta a la línea de ancho ibérico Santander-Reinosa (C1) como a las de ancho métrico Santander-Cabezón de la Sal (C2) y Santander-Liérganes (C3).

Las franjas consideradas como horas punta, donde saldrán tres de cada cuatro trenes, comprenden los periodos de 06.00 a 09.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas.

En cuanto a Media Distancia -que se reducirá a un 65% del total a nivel nacional-, la línea Santander-Oviedo (R2) se han mantenido las salidas de las 8.29 y 15.28 horas y en la Oviedo-Santander las de las 07.57 y las 14.44 horas.

En la línea Santander-Bilbao (R3) figuran las salidas de las 07.46, las 13.46 y las 18.46 horas y, en la dirección contraria, Bilbao-Santander, las de las 08.31, las 13.31 y las 19.31 horas.

Además, se mantienen el Santander-Valladolid de las 16.27 horas y el Valladolid-Santander de las 9.52 horas.

Por su lado, la Larga Distancia -que mantendrá el 73% de sus rutas nacionales- hará los recorridos Santander-Alicante, con salidas a las 6.48 horas, y Alicante-Santander, a las 10.26 horas; Santander-Madrid Clara Campoamor, a las 19.00, y Madrid-Santander, a las 19.08. Esto supone que se han cancelado el Santander-Madrid de las 14.00 horas y el Madrid-Santander de las 07.45.

Además, la huelga afectará reducirá al 21% del total la actividad de las empresas privadas de mercancías.

Mientras tanto, los servicios mínimos del canal de venta de la estación de Santander serán del 21,43%.

En concreto, los paros serán a jornada completa y reclaman un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona); revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.

Renfe estima que la media de viajeros en un día laborable de la línea C1 de Cantabria asciende a 2.257 pasajeros, mientras que las rutas de ancho métrico C2 y C3 transportan un total de 11.247 viajeros (6.015 y 5.232, respectivamente).