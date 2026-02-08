Muere un espectador durante el partido de fútbol Cantabria-Extremadura sub-14

ARTEIXO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un espectador ha fallecido este domingo en el municipio de Arteixo (A Coruña) durante la celebración del Cantabria-Extremadura, correspondiente a la Segunda Fase de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA) sub-14.

En el descanso del encuentro, con el resultado de 1-0 a favor de los cántabros, la Real Federación Española de Fútbol ha suspendido el partido a causa de este suceso.

Mientras tanto, la Real Federación Cántabra de Fútbol ha trasladado su "más sentido pésame a la familia y allegados del fallecido".

Por otro lado, en la previa del partido, los jugadores de ambas selecciones autonómicas han posado con una camiseta del jugador cántabro Páez, aquien le han mandado "mucha fuerza".